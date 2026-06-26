Wat coureurs wel en niet mochten zeggen na de eerste 850cc-test van de MotoGP

De MotoGP-coureurs gaven maandag, nadat ze voor het eerst de nieuwe 850cc-motoren en de nieuwe reeks slickbanden van Pirelli hadden getest, slechts beperkte aanwijzingen over hoe het kampioenschap er in 2027 uit zou kunnen zien.

Een dag na de Tsjechische GP organiseerde Pirelli een besloten test in Brno om feedback te krijgen van de coureurs, in de aanloop naar de toetreding van het merk tot de MotoGP volgend jaar. Alle ontwikkelingswerk werd uitgevoerd op 850cc-prototypes, waarbij alle vijf fabrikanten deelnamen.

Cruciaal was dat bijna de helft van de huidige startgrid voor het eerst kennismaakte met de motoren en het bandenpakket voor 2027, waardoor zij een voorsprong kregen op de volgende grote regelwijziging in de MotoGP.

De test vond achter gesloten deuren plaats op verzoek van Michelin, dat tot het einde van het huidige seizoen de enige bandenleverancier van het kampioenschap blijft. Bovendien verboden de fabrikanten hun coureurs om openlijk commentaar te geven op de nieuwe 850cc-motoren en met name op de Pirelli-banden.

Ze mochten echter wel hun algemene mening geven over de wijziging in het reglement, waardoor er enig inzicht werd verkregen in de richting die de MotoGP volgend jaar inslaat.

Met motoren met een kleinere cilinderinhoud, beperkingen op het gebied van aerodynamica en een volledig verbod op rijhoogte-instellingssystemen zullen de prototypes van de volgende generatie langzamer zijn dan de huidige 1000cc-machines, in ieder geval aan het begin van het seizoen 2027.

Bovendien zullen de motoren zich op het circuit anders gedragen, en zullen rijders een steile leercurve moeten doorlopen om zich aan de nieuwe machines aan te passen.

Joan Mir, die voor Honda testte ondanks zijn aanstaande overstap naar Gresini Ducati volgend jaar, gaf misschien wel het duidelijkste beeld van het nieuwe pakket.

“Zoals je je kunt voorstellen, kunnen we niet zo veel zeggen, maar de motor is leuk”, zei hij in Assen. “De bochtsnelheid is ook hoger, de [topp]snelheid is uiteraard lager. Er is nog veel ruimte voor verbetering in een nieuw project, dus het is fantastisch.”

Toen hem werd gevraagd of het leuker was om te rijden zonder de rijhoogte-instelmechanismen, voegde Mir toe: "Met de 1000cc gebruiken we het mechanisme niet in elke bocht. We weten hoe onze motorfiets werkt zonder het mechanisme.

“Maar het was leuk; normaal gesproken is de test op maandag leuk. Geen druk, je gaat erheen, het is geen probleem.

“Wat wel klopt, is dat de rijstijl heel anders is; het is echt heel anders.”

Marc Márquez, Ducati Team, Giorgio Barbier Foto door: Pirelli

Hoewel de motoren zelf nieuw zullen zijn, is de grootste verandering waaraan de coureurs zullen moeten wennen de overstap van Michelin- s naar Pirelli-rubber. De coureurs zijn zich bewust van de uitdaging die de nieuwe bandenleverancier met zich meebrengt, en alle gegevens die ze verzamelen voordat het seizoen 2027 begint, zullen van onschatbare waarde zijn.

Sommige rijders die deze winter van fabrikant wisselen – en daardoor niet in Brno kunnen rijden – dringen er nu op aan om tijdens de test in Spielberg met aangepaste versies van hun huidige motoren Pirelli-banden te mogen testen.

De laatste keer dat de MotoGP een nieuwe bandenleverancier kreeg, was in 2016, toen Michelin toetrad en de rol van Bridgestone overnam.

"De andere banden [van Pirelli] werken op een andere manier”, aldus Mir. "Het is precies het tegenovergestelde, dus alles is vrij nieuw.

“We zullen ons moeten aanpassen; er zullen volgend jaar verrassingen zijn wat de rijders betreft, want het is totaal anders.

“Met de andere band lijkt het alsof je meer beweging op de motor hebt. Er is nu enorm veel ruimte voor verbetering; we weten niet hoe het volgend jaar zal zijn.

“Maar de ronde die ik op de motor heb gereden, heb ik ervan genoten.”

Toen hem werd gevraagd of de motor minder fysiek was, voegde hij eraan toe: "Minder fysiek? Waarschijnlijk wel. Maar als hij lichter is, maak je hem ook een beetje sneller, dus...”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Kampioenschapsleider Marco Bezzecchi genoot van zijn eerste dag op de nieuwe generatie Aprilia nadat hij de Tsjechische GP had gemist vanwege een schorsing, maar ging niet dieper in op zijn ervaringen.

“Het was een goede dag, ik denk een van de beste dagen op de motor voor mij vanwege de emoties van de dag ervoor,” zei hij.

“De motor ziet er gaaf uit. Het is natuurlijk nog erg vroeg om daar iets over te zeggen en de fabriek moet er nog veel werk aan verrichten.

“Maar ook voor mij als coureur zal het aanpassen supermoeilijk zijn, en dat wordt een belangrijke sleutel.

“Het circuit was goed. Natuurlijk is het moeilijk om een duidelijk oordeel te geven, want vanaf 2022, toen ik mijn debuut maakte in de MotoGP, tot nu toe is de motor altijd vrijwel hetzelfde geweest. Dezelfde kracht, met dezelfde systemen en zo. Dus 60 ronden kunnen vijf jaar niet vervangen. Maar de eerste indruk was niet slecht.”

Toen hem werd gevraagd of het leuker was zonder de systemen voor de rijhoogte, grapte Bezzecchi: “Je praat met iemand die dol is op zijn motor. Ik vind de manier waarop je met de huidige MotoGP-motor rijdt echt geweldig en geniet er volop van. Maar ik denk dat het heel leuk zal zijn. Uiteindelijk zijn motoren gewoon geweldig.”

Een andere klasse

Pedro Acosta van KTM zei dat de 850cc-motoren zo anders aanvoelden dat hij het gevoel had bijna in een andere klasse te rijden.

“Ik denk dat het heel interessant zal zijn voor ons en zelfs voor de fans,” zei hij. “Het klopt dat het aanvoelt als een andere klasse, vergeleken met hoe krachtig onze motoren op dit moment zijn. Maar de eerste indruk was best goed.”

Marc Márquez van Ducati, die volgend jaar Acosta als teamgenoot in de fabrieksgarage zal hebben, gaf weinig inzicht.

“Een eerste indruk is altijd maar een eerste indruk. Je moet met alles rekening houden.

“Er zijn veel zaken, veel werk voor de teams, veel werk met de nieuwe elementen die we in het kampioenschap zullen krijgen. Maar het begin was niet slecht.”