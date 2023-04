Warner Bros. werkt aan op MotoGP geïnspireerde film genaamd 'Idols'

Het script van deze MotoGP-film zal fictieve races nabootsen, ondersteund door echte beelden van de drie wereldkampioenschapscategorieën – MotoGP, Moto2 en Moto3 – waarvan sommige bewerkt zijn en andere speciaal voor de film zijn opgenomen tijdens toekomstige Grand Prix-weekenden.

De film draait om een Moto2-coureur die vanuit de FIM JuniorGP-klasse de kans krijgt om met een wildcard deel te nemen aan een MotoGP-race aan het einde van het seizoen, om vervolgens definitief de overstap te maken. Het idee is dat er genoeg actie te zien zal zijn, gecombineerd met jeugddrama, romantiek, avontuur en een verhaallijn die vooral het jongere publiek naar de sport moet trekken. De opnames voor de film zullen naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar beginnen en tot en met 2024 lopen. 'Idols' moet vervolgens in 2025 verschijnen.

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen zullen vervullen. Motorsport.com heeft echter vernomen dat het bekende sterren zullen zijn. Warner Bros. neemt de internationale distributie op zich, wat het succes van het project moet garanderen. De filmmaatschappij werkt voor de productie samen met Mogambo en 4CATS. Filmproducent Andrew Eaton, onder meer verantwoordelijk voor de film 'Rush' over de rivaliteit tussen James Hunt en Niki Lauda in de Formule 1, zal de film produceren. De MotoGP-teams en -sponsoren hebben het plan verwelkomd, zo heeft Motorsport.com begrepen.

Net als Formule 1

Met de komst van een MotoGP-film is er de komende tijd genoeg te zien voor de motorsportfan. De Formule 1 werkt namelijk ook aan een film over de koningsklasse van de autosport, met Brad Pitt in de hoofdrol en Lewis Hamilton als een van de betrokkenen bij de productie van die film. De Formule 1-film wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, die verantwoordelijk was voor 'Tron: Legacy', 'Oblivion', 'Only the Brave' en de recente bioscoophit 'Top Gun: Maverick'.

Net als de laatstgenoemde speelfilm wordt het F1-project geproduceerd door Jerry Bruckheimer. Op diens lange cv staan onder meer de originele 'Top Gun' en de NASCAR-film 'Days of Thunder', beiden met Tom Cruise in de hoofdrol. Bruckheimer tekende ook voor 'The Rock', 'Con Air', 'Black Hawk Down' en de 'Pirates of the Caribbean'-films. Met een scenario van Ehren Kruger, die ook 'Top Gun: Maverick' schreef, draait het F1-verhaal om een veteraan die een opkomend talent begeleidt.