Dovizioso voor Mir en Nakagami in warm-up Stiermarken GP

Het was zondag even na 9.30 uur in de ochtend aanzienlijk koeler dan de voorgaande sessies. Dat kwam omdat het de voorbije nacht flink geregend had. Bij aanvang van de warm-up was het circuit volledig opgedroogd, maar de omstandigheden waren toch significant anders dan de rijders tot nu toe ervaren hebben tijdens de beide raceweekenden op de Red Bull Ring.

Voor de slagvolgorde maakte het echter niet veel uit. Dovizioso ging aan kop na de warm-up, hij noteerde een 1.24.126 in zijn twaalfde ronde. Suzuki-coureur Joan Mir eindigde als tweede voor LCR Honda's Takaaki Nakagami. Hij was iets meer dan twee tienden langzamer dan Dovizioso, maar heeft een sterk racetempo. Johann Zarco start vanmiddag vanuit de pits, maar werd vierde in de warm-up.

Maverick Viñales eindigde als eerste van de Yamaha's op de vijfde plaats, Jack Miller reed met zijn geblesseerde schouder een zesde tijd. Miller ging zaterdagmiddag voor controle naar het ziekenhuis, maar daar werd geen duidelijke schade gevonden. Petronas SRT-coureur Fabio Quartararo eindigde als zevende, maar belangrijker was dat de Fransman - die dacht dat zijn remproblemen opgelost waren - toch weer een paar keer van de baan ging in de vierde bocht.

Valentino Rossi werd achtste voor Franco Morbidelli en Brad Binder. Polesitter Pol Espargaro eindigde op de elfde plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Warm-up

Uitslag volgt.