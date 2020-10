Polesitter Nakagami ook snelste in warm-up GP van Teruel

Nakagami's snelste ronde was een 1.48.565 in zijn tiende rondgang op MotorLand Aragon. De piloot start later vandaag ook vanaf pole-position in de Grand Prix van Teruel. Franco Morbidelli eindigde op de tweede plaats voor de andere Honda-rijder: Alex Marquez. Pol Espargaro was een halve seconde langzamer en werd vierde voor de fabrieksrijders van Ducati.

Teammanager Davide Tardozzi verklaarde in gesprek met MotoGP.com dat Danilo Petrucci en Andrea Dovizioso met een nieuwe setup in actie kwamen tijdens de warm-up. Het bracht ze in ieder geval iets, want de beide mannen hadden gedurende het weekend nog niet vaak in de top-tien gestaan. Petrucci werd vijfde met een 1.49.166 terwijl Andrea Dovizioso zevende werd met een 1.49.214.

Maverick Viñales zit inmiddels krap in het aantal motorblokken dat hij tot zijn beschikking heeft en reed daarom wat minder. De Spanjaard sleepte een zevende plaats uit het vuur voor Fabio Quartararo en WK-leider Joan Mir.

De MotoGP-race van zondagmiddag begint al om 13.00 uur en is de tweede race van de dag na Moto3 (11.20 uur). Moto2 sluit vervolgens af om 14.30 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Warm-up

