Crutchlow aan kop in zijn laatste opwarmsessie als actief coureur

Crutchlow reed zijn snelste ronde in de laatste minuten van de sessie toen hij in een treintje reed met onder meer teamgenoot Takaaki Nakagami. De Japanner stond een paar tellen op de eerste plaats waarna Crutchlow de eerste plaats overnam. Dat zou in de laatste minuten niet meer veranderen, Crutchlow ging zodoende aan kop in de laatste warm-up van zijn carrière. Hij was een tiende rapper dan Nakagami.

Brad Binder stond tot dat moment aan de leiding, hij reed een 1.40.196 als snelste tijd. Aleix Espargaro werd vierde voor zijn broer Pol, die vandaag zijn laatste race rijdt voor KTM. Fabio Quartararo werd zesde op een halve seconde van Crutchlow. Alex Marquez werd zevende voor Joan Mir. De wereldkampioen kampte zaterdag met elektronische problemen waardoor hij niet volop risico durfde te nemen. Hij werd achtste. Johann Zarco en Maverick Viñales maakten de top-tien compleet.

Polesitter Miguel Oliveira eindigde op de elfde plaats in de sessie. De enige crash van de sessie kwam op naam van Stefan Bradl (bocht 9). Hij bleef ongedeerd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Warm-up