Petrucci snelste, crashes voor Marquez in Mir in warm-up Le Mans

Het was zondagochtend hard nodig om even op te warmen, want het was weer behoorlijk nat en koud op het Bugatti Circuit. Kort voor de warm-up was het gestopt met regenen, maar omstandigheden waren bijzonder lastig voor de MotoGP-coureurs. Aan het eind van de sessie was Danilo Petrucci, een uitstekend regenrijder, de snelste. Hij reed een 1.44.515 en eindigde voor Jack Miller en Miguel Oliveira. Francesco Bagnaia werd vierde op een halve seconde.

MotoGP-wereldkampioen Joan Mir klokte de vijfde tijd, maar ging ook onderuit. Bij het insturen van bocht 3 verloor hij controle over de machine en moest hij te voet terug naar de pitbox. Dit overkwam overigens ook Honda-rijders Pol Espargaro en Marc MArquez. Allemaal bleven ze ongedeerd bij hun respectievelijke valpartijen. Johann Zarco ging vroeg in de sessie onderuit in bocht 8, hij klokte daarna de zesde tijd voor Valentino Rossi, Iker Lecuona en Franco Morbidelli. Maverick Viñales maakte de top-tien compleet.

De MotoGP Grand Prix van Frankrijk begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Frankrijk