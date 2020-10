Honda-rijder Nakagami aan kop in warm-up GP Aragon

Nakagami rijdt dit jaar op de motorfiets waar Marc Marquez een jaar geleden de Aragon GP mee won. Hij klokte in de achtste ronde een 1.48.651 en stelde daarmee de eerste plaats in de opwarmsessie veilig. Maverick Viñales klom in de slotfase op naar de tweede plaats, hij was twee tienden langzamer dan de Japanner. Alex Rins was de enige andere rijder die een 1.48'er wist te rijden, hij eindigde als derde.

Alex Marquez begint zo langzamerhand zijn draai te vinden met de Honda RC213V, hij werd vierde voor titelkandidaten Joan Mir en Fabio Quartararo. Franco Morbidelli's snelste tijd was een 1.49.109 voor de Ducati-mannen Danilo Petrucci en Andrea Dovizioso. Die laatste begint vanmiddag vanaf de dertiende startplaats aan de race en dat zorgde zaterdag voor wat interne spanningen bij de Desmosedici.

De MotoGP Grand Prix van Aragon begint zondagmiddag om 15.00 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Aragon - Warm-up