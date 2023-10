Waarschuwing voor drie MotoGP-coureurs wegens te lage bandendruk

Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië worden de regels rond de minimale bandenspanning, die begin 2023 werden geïntroduceerd, ook daadwerkelijk gehandhaafd. Tijdens de Grand Prix van Indonesië hebben drie rijders zich niet aan deze regels gehouden: dat waren Marco Bezzecchi, Raul Fernandez en Franco Morbidelli. Het drietal is dit jaar niet eerder betrapt op het overtreden van de bandendrukregels en dus hebben de stewards drie keer een officiële waarschuwing uitgedeeld als straf.

De bandendrukregels schrijven voor dat MotoGP-coureurs gedurende een sprintrace minimaal 30 procent van de ronden moeten voldoen aan de minimale, door bandenleverancier Michelin voorgeschreven bandenspanning moeten houden. Die bedraagt 1,88 bar voor de voorband en 1,7 bar voor de achterband. In een Grand Prix geldt zelfs dat de rijders minimaal 50 procent van de race boven het voorgeschreven minimum moeten zitten. Dat is Bezzecchi, Fernandez en Morbidelli dus niet gelukt in Indonesië.

Mocht het drietal dit jaar nogmaals schuldig bevonden worden aan het racen met te lage bandenspanning, dan levert die overtreding een tijdstraf op van drie seconden. Bij elke volgende overtreding wordt de tijdstraf hoger. Dat geldt overigens alleen voor 2023, om de teams en coureurs zodoende wat aanpassingstijd te geven. Bij aanvang van het MotoGP-seizoen 2023 worden de regels aangescherpt, waardoor iedere overtreding meteen tot diskwalificatie leidt.

Bezzecchi, Fernandez en Morbidelli zijn niet de eerste MotoGP-rijders die dit seizoen zijn betrapt op het rijden met te lage bandenspanning. In de Grand Prix van Catalonië overkwam dat Maverick Viñales al, waarna KTM-testrijder Dani Pedrosa een officiële waarschuwing kreeg tijdens de GP van San Marino. Voor deze vijf coureurs geldt dus dat ze op scherp staan en dat een volgende overtreding tot een tijdstraf leidt.