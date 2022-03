Waarom Yamaha niet luistert naar de klachten van Fabio Quartararo

De Grand Prix van Qatar was de slechtste seizoensopener voor Yamaha in maar liefst zestien jaar. Kwam dat als een verrassing? Niet voor Fabio Quartararo. De Fransman werd afgelopen seizoen weliswaar wereldkampioen, maar heeft de fabrikant telkens gewezen op de zwakke punten die de Yamaha M1 op dit moment heeft. Een gebrek aan ontwikkeling heeft voor stilstand gezorgd en dat betekent in de MotoGP automatisch achteruitgang. Er zijn legio voorbeelden van fabrikanten die daar de afgelopen jaren ook mee te maken hebben gehad. Wat te denken van Honda, waar men volledig leunde op Marc Marquez totdat hij met een zware armblessure aan de kant kwam te staan en het team geen deuk in een pakje boter reed. Of Suzuki, waar men de prioriteiten na de wereldtitel van Joan Mir niet op orde had en hopeloos achter de feiten aan liep.

In de openingswedstrijd van dit seizoen eindigde Quartararo op 10,5 seconden achterstand van racewinnaar Enea Bastianini, die op de 2021-versie van de Ducati zegevierde. Quartararo was de beste Yamaha-coureur in koers, maar kreeg de bevestiging van zijn donkere vermoedens. Het merk is ten opzichte van vorig jaar niets opgeschoten terwijl de andere merken een stap gezet hebben en sommigen zelfs twee. Het levert Yamaha de slechtste openingswedstrijd op sinds 2006. Toen eindigde Colin Edwards in de eerste race op de elfde plaats nadat Valentino Rossi van zijn motor gereden werd door Toni Elias. Externe omstandigheden speelden destijds dus een rol. Dat was in 2022 niet het geval, iets wat de situatie nu nog erger maakt voor Quartararo en zijn teamgenoten.

De M1 was gedurende het raceweekend in Qatar eigenlijk nergens ten opzichte van de andere merken. Franco Morbidelli werd bij zijn officiële debuut in het fabrieksteam elfde op zestien seconden van de winnaar en zes seconden van Quartararo. Andrea Dovizioso eindigde op 27 seconden van de winnaar, hij hield er twee punten aan over. Zijn RNF Racing-teamgenoot Darryn Binder deed het naar verhouding nog best aardig, maar stond op 41 seconden van Bastianini met lege handen. De Zuid-Afrikaan werd zestiende. Er kan maar één conclusie aan verbonden worden: na de vele klachten en waarschuwingen van Quartararo zijn de alarmbellen bij Yamaha niet afgegaan. De Fransman sprak in november al van een gebrek aan vermogen in de nieuwe machine. Men had tot de Grand Prix van Qatar om met een oplossing te komen. Gedurende het seizoen is de ontwikkeling van het motorblok bevroren.

Yamaha bungelde onderaan de topsnelhedenlijst in Qatar, de coureurs maakten een verslagen indruk. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Naast het gebrek aan verbetering van de krachtbron kampt Yamaha ook met een aerodynamisch nadeel. De M1 produceert op dit moment te veel drag. Het merk bungelt mede daarom steevast onderaan de topsnelhedenlijst. Dat wordt volgens Quartararo pas in Mugello, eind mei, gecorrigeerd als Yamaha de eerste en enige aero-update van het jaar mag introduceren. Het zijn allemaal signalen die erop wijzen dat Yamaha deze winter heeft zitten slapen, dat het huiswerk niet uitgevoerd is en dat het daardoor voorbijgestreefd is door de concurrentie. Het is niet gek dat een team in de ontwikkeling enigszins stagneert na het behalen van een belangrijk doel, zoals de gewonnen wereldtitel in 2021. In het geval van Yamaha lijkt het echter niet te gaan om luiheid, maar meer om de conservatieve werkwijze.

Het is in zekere zin wel te billijken dat een winnende machine niet meteen radicaal hoeft te veranderen, maar de afgelopen jaren is wel gebleken waarom het toch wel handig is om kritisch te blijven op het eigen concept. Het bewijs daarvoor ligt bij Suzuki en Honda, niet geheel toevallig twee Japanse constructeurs. De frustraties van Quartararo zijn vergelijkbaar met hetgeen Mir afgelopen jaar opmerkte bij Suzuki. De evolutie van de GSX-RR stond stil waardoor de Spanjaard zijn titel niet echt kon verdedigen. “Als een motor wint, zijn de Japanse bedrijven heel erg terughoudend als het aankomt op het volgende model”, stelt een gerenommeerde technicus van Yamaha in gesprek met Motorsport.com.

En andere engineer, die de laatste tien jaar voor twee van de drie Japanse merken gewerkt heeft en nu actief is voor een van de Europese constructeurs, stelt: “De Japanse merken kijken stap voor stap, zeker als een motor het goed doet. Juist vanuit het Europese deel van het team, het deel dat het raceteam runt, wordt aangedrongen op actie. Daar komt ook de balans vandaan. Bij Ducati, Aprilia en KTM heb je aan de andere kant nog momenten waar ze zoveel testwerk hebben, dat ze juist de weg kwijtraken. Kijk maar naar Ducati en wat daar gaande is.”

Quartararo twijfelt overigens niet aan de inzet. “Ik denk dat ze wel geprobeerd hebben, maar het heeft gewoon niet genoeg opgeleverd. We hebben een krachtbron die niet genoeg vermogen heeft, de resultaten voldoen niet aan de verwachtingen”, liet hij in Qatar aan Motorsport.com weten. Net als Joan Mir heeft ook Quartararo zijn toekomst nog niet in beton gegoten. De Fransman heeft dit seizoen een aflopend contract bij Yamaha en dat wordt al enige tijd ingezet als drukmiddel. Quartararo’s manager Eric Mahé liet al weten geen haast te hebben met contractverlenging en dat men eerst wel eens wil zien waar Yamaha mee op de proppen komt. Mir zat in een soortgelijke situatie, maar lijkt door de verbetering van de GSX-RR wel behouden te blijven voor Suzuki.

Fabio Quartararo waarschuwde meermaals voor het gebrek aan ontwikkeling bij Yamaha, maar kreeg nul op het rekest. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Maken de vergelijkingen tussen Suzuki en Yamaha het nog niet duidelijk genoeg, dan is daar Honda nog. Toen Marc Marquez door zijn zware armblessure in de zomer van 2020 van het toneel verdween, was de constructeur alle slagkracht kwijt. Honda werkte vervolgens het slechtste seizoen in haar lange MotoGP-historie af. Negen maanden absentie later kwam Marquez terug en won hij drie wedstrijden. Hij had moeite met het vinden van zijn gekende stijl, iets wat de roep om verandering aanwakkerde.

“Maar had ik vijf of zes races gewonnen, dan zou Honda niets aan de motor gedaan hebben”, zei Marquez in een recent interview met Motorsport.com. “Dat we nu een verbeterde motor hebben is ingegeven door de resultaten. In 2018 en 2019 hadden we deze problemen ook, maar ik kon nog kampioenschappen winnen. Waarom zou je dan veranderen?” Of zoals een kopstuk van HRC het noemt: “Heel vaak hadden we het idee dat we alleen de stickers op de motor maar wat moesten aanpassen, veel meer was het niet.”

Er waren genoeg voorbeelden, Yamaha is meer dan eens gewaarschuwd. Toch is het merk in dezelfde val getrapt als Suzuki en Honda. Yamaha heeft wellicht nog geluk met de beperkte opties die Quartararo op de rijdersmarkt heeft, iets waardoor hij bijna wel bij zijn huidige team moet blijven.

De vraag blijft bestaan hoe Yamaha zich zo in de nesten heeft kunnen werken terwijl de voortekenen duidelijk waren door de problemen bij Honda en Suzuki.