Met drie Grands Prix voor de boeg heeft Ducati nog drie ijzers in het vuur in de strijd om de MotoGP-wereldtitel van 2023. Marco Bezzecchi heeft op een Desmosedici GP22 van vorig jaar nog een mathematische kans, maar de ogen zijn vooral gericht op fabrieksrijder Francesco Bagnaia en Jorge Martin, die bij Pramac eveneens op een actuele GP23 rijdt. Volgende week beginnen ze in Maleisië met een verschil van dertien punten in het voordeel van Bagnaia aan de laatste triple-header van het seizoen. In Sepang kan Ducati overigens geschiedenis schrijven, want met een overwinning evenaart de fabrikant het record van meeste overwinningen in één seizoen. Dat staat nu met vijftien zeges op naam van Honda, dat dit in 1997 en 2003 voor elkaar kreeg.

Wat echter een grotere impact zou hebben, is een uiteindelijke wereldtitel voor Martin. Als hij in de resterende drie raceweekenden afrekent met Bagnaia, wordt hij de eerste wereldkampioen van een onafhankelijk team sinds Valentino Rossi. De Italiaan werd in 2001 wereldkampioen met Nastro Azzurro, voordat hij in 2002 onderdeel werd van het fabrieksteam. Dat zou de kers op de taart zijn voor Gigi Dall'Igna, die na zijn komst naar Ducati in 2014 samen met zijn team verantwoordelijk is voor de ommekeer die werd bereikt met de Desmosedici. De ommekeer is zo groot geweest, dat Marc Marquez zelfs zijn contract bij Honda heeft opgezegd om in 2024 op een Ducati uit 2023 aan de start te verschijnen.

Voor Dall'Igna, die ook algemeen directeur is naast zijn werkzaamheden aan het hoofd van de technische afdeling van Ducati, is een wereldtitel voor een van zijn creaties het hoofddoel. Dat moet dan wel met een van zijn actuele motoren zijn. Motorsport.com heeft echter vernomen dat er binnen de fabrikant een groep is die denkt dat Dall'Igna liever Pramac kampioen ziet worden dan het fabrieksteam, als hij de keuze zou hebben. "Als Pecco opnieuw wint, krijgt hij de meeste aandacht. Als Jorge kampioen wordt, wordt de aandacht verdeeld tussen de motorfiets en de rijder. Dat is Gigi's filosofie", vertelde een insider van Ducati aan onze collega's van de Spaanse editie.

Teamorders onwaarschijnlijk na werkwijze in 2022

Toch zijn er twijfels of Ducati woord houdt en geen teamorders uitvaardigt in het voordeel van Bagnaia. Die twijfels waren er vorig jaar al toen Bagnaia met Enea Bastianini - die toen op een jaar oude Ducati reed - om de wereldtitel streed. Toen bleven teamorders uit en aangezien Martin dit jaar over hetzelfde materiaal als de regerend wereldkampioen beschikt, lijkt er nog minder reden te zijn om in te grijpen. Dat neemt niet weg dat het rode fabrieksteam nog altijd de referentie is voor Ducati, hoewel Paolo Ciabatti daar weinig van wil weten: "Pramac is een fabrieksteam, maar met een andere sponsor", zei de sportief directeur van Ducati.

De contracten van Martin en Bagnaia onderschrijven die uitspraak wel. Beide rijders staan met een vergelijkbare overeenkomst onder contract bij de fabrikant en hebben dezelfde privileges en verantwoordelijkheden. Op basis daarvan, en van de tools die het satellietteam krijgt, leeft bij Pramac dan ook het gevoel dat er echt gestreden kan worden om de titel. "We komen absoluut niets tekort, Ducati levert haar deel. Wat dat betreft hebben we niets te klagen, want we zijn uitstekend behandeld", vertelde teammanager Gino Borsoi aan Motorsport.com. De voormalig rijder is dan ook vol lof over de unieke aanpak van Ducati: "Geen enkele andere fabrikant zou het toestaan dat een van de satellietteams het fabrieksteam verslaat."