Waarom VR46 niet in zee ging met het Saudische oliebedrijf Aramco

MotoGP-legende Valentino Rossi nam afgelopen november na een loopbaan van 26 seizoenen afscheid van de Grand Prix-paddock, maar blijft met zijn team wel actief in het wereldkampioenschap. Hij was aanvankelijk met VR46 Racing actief in Moto2 en Moto3, maar runde vorig jaar al de helft van de Avintia-formatie voor Luca Marini. Dat laatste was de opmaat naar een volledig VR46-team in de MotoGP.

Toen dat formeel bekend werd, was onder leiding van Tanal Entertainment een deal met oliegigant Aramco tot stand gekomen. Dat bedrijf is gelinkt aan de Saudische overheid. De vage berichten over de samenwerking noopten Motorsport.com destijds om opheldering te vragen. “Aramco kan bevestigen dat het geen strategisch akkoord getekend heeft met de VR46-formatie of andere partijen verbonden aan de MotoGP”, liet het bedrijf weten. Men ontkende de banden met Tanal Entertainment ook.

Desondanks hielden Rossi en de personen achter VR46 lange tijd vol dat er wel degelijk een akkoord gesloten was met Aramco. Uiteindelijk vond het team een partner in Mooney, een Italiaanse bank. Desondanks houdt teambaas Nieto vol dat er wel een akkoord was met Aramco, maar dat het uiteindelijk stukliep op timing. “Iedereen weet dat we een deal met hen hadden gesloten”, zegt Nieto op een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat hun timing anders was dan waar wij op dat moment mee bezig waren. Het is ook waarom we besloten hebben om door te schakelen, we kwamen toen in contact met Mooney. Dat is heel belangrijk voor ons, we hadden al een deal met Aramco. Uiteindelijk weten we ook dat het qua timing lastig was, daar komt het hoofdzakelijk door.”

DNA van Moto2-team moet behouden blijven

VR46 kwam eerder deze maand bijzonder sterk voor de dag tijdens de wintertest. Luca Marini was de rapste van de Ducati-coureurs. Hij heeft dit seizoen de beschikking over de vijfde GP22, de nieuwste fabrieksmachine van Ducati. Uitkijkend naar het 2022-seizoen, dat op 6 maart in Qatar begint, hoopt Nieto dat zijn team volgens hetzelfde DNA kan blijven werken. “De test ging ontzettend goed. Dat is voor ons als nieuw team heel belangrijk, we hebben jonge mensen in de ploeg. Het was een warm-up voor alles wat gaat komen. We kennen onze doelen en we weten hoe we een goed seizoen kunnen draaien. Luca heeft meer ervaring op de MotoGP-motor, Marco Bezzecchi komt als rookie bij ons team. We kunnen een sterk seizoen afwerken, we weten hoe we samen moeten werken. We gaan volgens hetzelfde DNA werken zoals we in het verleden ook deden in de Moto2.”