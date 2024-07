Waarom er veel crashes in rechterbochten waren tijdens MotoGP-training

De tweede oefensessie van de MotoGP op de Sachsenring draaide uit op een crashfestijn met tien tuimelingen, waarvan dus acht in bochten naar rechts. Marco Bezzecchi, Marc Márquez en Enea Bastianini gingen op verschillende momenten onderuit in de razendsnelle elfde bocht, waar de baan een stuk naar beneden duikt. Augusto Fernández crashte juist in de derde bocht, terwijl Fabio di Giannantonio, Takaaki Nakagami, Joan Mir en Pedro Acosta allemaal een crash meemaakten in de eerste bocht. Van het gezelschap heeft alleen Márquez een verwonding opgelopen met een gebroken vinger en gekneusde ribben, de rest kwam met de schrik vrij.

Dat juist de bochten naar rechts op de Sachsenring hotspots zijn voor crashes, is heel aardig te verklaren. Het korte circuit in het oosten van Duitsland telt dertien bochten, waarvan er slechts drie naar rechts gaan. De eerste bocht is de eerste, kort daarna volgt de derde bocht als tweede afslag naar rechts. Bij het uitkomen van die bocht gaat het asfaltlint maar liefst zeven keer achter elkaar naar links, alvorens de rijders na zo'n 31 seconden bij bocht elf arriveren - de derde en laatste knik naar rechts. Via twee linkerbochten wordt startfinish bereikt, om zo'n dertig seconden na de laatste rechterbocht weer naar eens naar rechts te sturen. Om aan de specifieke eisen van dit circuit te voldoen, neemt bandenleverancier Michelin dan ook asymmetrisch rubber mee. Zo moet de rechterwang van de band sneller opwarmen.

Lage temperaturen en nieuwe achterband Michelin

Michelin heeft de bandenkeuze voor deze Duitse Grand Prix nog voor de start van het seizoen moeten maken en kan zodoende dus geen rekening houden met de weersomstandigheden. Daar waar de race op Sachsenring vaak in warme omstandigheden wordt afgewerkt, steeg het kwik vrijdag niet hoger dan 18 graden Celsius. In combinatie met de stevige wind die over het circuit waaide, koelde de rechterkant van de banden dermate snel af dat dit diverse rijders in de problemen heeft gebracht. Ook Maverick Viñales, die zelf niet onderuit ging in de vrijdagtrainingen, denkt dat de weersomstandigheden de crashes in de hand werkten.

"Het was moeilijk. Zelfs als je de hele ronde aan het pushen bent, loopt de temperatuur van de voorband snel terug", legt Viñales, de snelste man van de vrijdag in Duitsland, uit. "Het was dus zwaar. Ik keek altijd met één oog naar het dashboard om te zien of de temperatuur oké was en of ik kon pushen. Gelukkig hebben we de sensor voor de temperatuur, waardoor je het op je dashboard kan zien. Wat dat betreft, probeer ik dus meer op veilig te spelen. Zodra ik een lage temperatuur zie, ben ik heel voorzichtig."

Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia sluit zich daarbij aan, al ziet hij nog een andere factor die de situatie complex maakt. "Op dit moment is de grip aan de achterkant heel hoog door de nieuwe band, waardoor de voorband gepusht wordt", verwijst de Ducati-rijder naar de nieuwe achterband die Michelin voor de start van dit seizoen heeft geïntroduceerd. "Het was hiervoor al kritiek, maar met de betere banden is het nog slechter. Iedereen die daar gecrasht is, is in zijn eerste vliegende ronde gecrasht. Je kunt ij je eerste poging niet te hard pushen op die punten en bij de tweede poging daalt de temperatuur vervolgens ietwat. Zelfs dan moet je heel voorzichtig zijn."