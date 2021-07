Waarom Rossi's MotoGP-afscheid nog steeds niet vanzelfsprekend is

Rossi rijdt dit jaar in dienst van Petronas SRT nadat het Yamaha-fabrieksteam vorig jaar de voorkeur gaf aan Fabio Quartararo, de huidige leider in het MotoGP-klassement. Rossi, zevenvoudig wereldkampioen in de MotoGP, is bezig aan zijn minste jaar van de 26 seizoenen die hij achter de rug heeft. Na negen races staat hij met zeventien punten op de negentiende plaats. Slechts één keer eindigde Rossi dit seizoen in de top-tien, zijn laatste overwinning is inmiddels vier jaar geleden. Voor het laatste podium moeten we terug naar Jerez in 2020.

“Heel lastig om volgend jaar nog te racen”

Voor Rossi was het dit seizoen kraakhelder. Hij zou op basis van de behaalde resultaten een beslissing nemen over zijn MotoGP-toekomst. Is hij goed genoeg om nog mee te doen om de prijzen? Dan zou contractverlenging een optie zijn. Het beeld is echter duidelijk. De resultaten zijn niet goed genoeg, Rossi heeft weinig plezier en het lijkt er daarom sterk op dat de grootste Grand Prix-coureur uit de geschiedenis dan toch afscheid gaat nemen van de sport. In Assen gaf Rossi een ferme hint naar een aanstaand pensioen: “Ik heb altijd gezegd dat mijn beslissing afhankelijk zou zijn van de uitslagen, voor mij wordt het heel moeilijk om volgend jaar nog te racen.”

Op de donderdagochtend voor de TT van Assen maakte VR46 de samenwerking met Ducati bekend. Het team komt volgend jaar met twee motoren in actie. Dergelijke persberichten staan vaak bol van clichés en nietszeggende uitspraken, maar uitgerekend Abdulaziz bin Abdullah Al Saud kwam met een gepeperde quote. Hij is de prins van Saudi-Arabië en is de drijvende kracht achter de omstreden deal die VR46 sloot met Aramco, een oliebedrijf dat in handen is van de Saudische staat. De prins liet optekenen: “Het zou fantastisch zijn als Valentino Rossi volgend jaar naast zijn broer Luca Marini als rijder in actie zou komen bij Aramco Racing Team VR46.”

Die uitspraak kwam ook voor Rossi als een verrassing, zo gaf hij toe. Rossi reageerde schouderophalend en mompelde nog maar eens dat het moeilijk zou worden zijn loopbaan nog langer voort te zetten. De ontwikkelingen hebben zich de afgelopen weken echter snel opgevolgd en inmiddels is het helemaal niet zo’n gek scenario dat Rossi gedwongen wordt zijn carrière toch voort te zetten. Gezien zijn communicatie – verbaal én non-verbaal – lijkt het lachen hem inzake de Aramco-situatie inmiddels wel te zijn vergaan.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Verwarring over sponsordeal met Aramco

In de basis is de verwarring over de sponsordeal van Aramco en VR46 begonnen met het theoretische contract. Eind april werd via Tanal Entertainment, een holding van de Saudische prins, bekendgemaakt dat Aramco de naamgevende sponsor van VR46 zou worden. Opvallend is dat Rossi stelt dat de goedkeuring voor de deal er is, maar vanuit Aramco is geen enkele communicatie verschenen over de sponsordeal. Integendeel, het oliebedrijf heeft verschillende verklaringen naar buiten gebracht waarin het afstand neemt van de deal.

In reactie op vragen van Motorsport.com liet Aramco weten: “Aramco kan bevestigen dat het geen strategische overeenkomst met het VR46 MotoGP team of een andere MotoGP-partij getekend heeft. Deze verklaring komt in navolging van het persbericht van Tanal Entertainment op woensdag 28 april, die verstuurd is zonder medeweten van Aramco. Aramco heeft geen enkele commerciële samenwerking met Tanal Entertainment, het MotoGP-kampioenschap of teams die actief zijn in het kampioenschap.”

Aramco signage at Imola for F1's 2021 Emilia-Romagna GP Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Merkwaardig. Daarbij komt dat Aramco CEO Amin Hassan Nasser tijdens de Dutch TT te gast was bij Pramac Ducati. Gedurende het weekend heeft de voorman van het oliebedrijf verschillende meetings gehad waar hij duidelijk maakte dat het bedrijf absoluut geen samenwerking heeft met VR46 en dat het ook geen intentie heeft om te tekenen.

Een sponsordeal zonder allure?

Sinds de komst van Liberty Media in 2017 is Aramco een van de grotere sponsoren geweest in de Formule 1. VR46 is echter een nieuwkomer in de MotoGP met jonge rijders Luca Marini en Marco Bezzecchi. Een veredeld opleidingsteam past niet echt in de strategie van Aramco, tenzij Valentino Rossi in het zadel zou klimmen. De hele situatie roept veel vragen op. Hoe zijn de verschillende partijen in deze situatie terechtgekomen? En hoe moet het opgelost worden? Rossi geeft voorlopig geen kik. “We werken in goed vertrouwen, ik heb regelmatig contact met de prins en alles gaat goed”, benadrukte hij in Assen nog maar eens. Duidelijk is dat de beide partijen niet helemaal op dezelfde golflengte zitten.

Bronnen in de paddock laten inmiddels weten dat er wel degelijk vraagtekens zijn rond de deal. “Ik hoop dat ik het verkeerd heb, maar ik heb het gevoel dat de deal nog zeker niet rond is”, laat een bron aan deze website weten. En zo ontstaat een scenario waarin Rossi onder druk komt te staan om in 2022 toch op te stappen bij VR46. De naam van de Italiaan klinkt – ondanks zijn leeftijd en prestaties – op publicitair vlak nog altijd beter dan Marco Bezzecchi, hoewel de 22-jarige Moto2-coureur een promotie naar de hoofdklasse inmiddels wel zou verdienen.

Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images