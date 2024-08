Waarom Trackhouse lof verdient met keuze voor Ogura voor 2025

In aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix maakte Trackhouse bekend dat het Ai Ogura heeft aangetrokken voor 2025. De Japanner mag zijn MotoGP-debuut maken en dat is vooral te danken aan teammanager Davide Brivio. De Italiaan is trouw gebleven aan zijn filosofie, die uniek is in vergelijking met de meeste andere managers in de paddock.

Toen hij aan het hoofd stond van Suzuki's MotoGP-project, koos hij voor jonge rijders als Álex Rins en Joan Mir. De jongelingen vond hij een veiligere investering dan het aantrekken van een ervaren rijder, wat als de makkelijkere weg wordt gezien maar ook een stuk duurder is. Ook levert dat niet altijd de gehoopte resultaten op. Brivio's werkwijze legde geen windeieren bij Suzuki. Precies twintig jaar na de wereldtitel van Kenny Roberts jr. werd het merk uit Hamamatsu in 2020 opnieuw wereldkampioen in de koningsklasse, ditmaal met Mir.

In zijn tijd bij Yamaha liet Brivio al zien dat hij oog voor talent had. Zo legde hij Jorge Lorenzo al in een vroeg stadium vast voor promotie naar de MotoGP, nog voordat de Spanjaard in 2006 zijn eerste wereldtitel in de 250 cc veiligstelde. Deze bovenstaande feiten zijn op het oog voldoende om aan te nemen dat alle besluiten van Brivio na een uitgebreide analyse en met duidelijke logica erachter genomen worden. En als die logica niet iedereen overtuigde, dan pleitte Brivio zelf wel voor het aantrekken van Ogura boven concurrenten als Joe Roberts, die ogenschijnlijk beter bij het satelietteam van Aprilia leken te passen.

"Met Ai hebben we besloten een andere weg in te slaan. We hebben op basis van de prestaties gekeken naar wat de alternatieven ons mogelijk hadden kunnen bieden. We schatten wat hij doet in de Moto2 en zijn volhardendheid op waarde. Hij geeft nooit op. We geloven in hem en we denken dat hij een goede keuze is", vertelde Brivio enkele dagen na de bevestiging van Ogura bij Trackhouse.

Ogura heeft dit jaar al twee Moto2-races gewonnen en doet nog altijd mee om de wereldtitel. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Gevraagd naar de redenen waarom de Amerikaan Roberts werd genegeerd door de enige Noord-Amerikaanse renstal in de MotoGP, was Brivio even duidelijk als elegant met zijn antwoord. "Het zou mooi zijn om een Amerikaan in een Amerikaans team te hebben. Joe stond op onze lijst, maar we hebben onze analyse meer vanuit een prestatieoogpunt ingestoken. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat de route die we uiteindelijk hebben gekozen passender was", verklaarde de teambaas. "Over enkele jaren zullen we weten of we het bij het juiste eind hadden."

Hiermee belicht Brivio meerdere belangrijke elementen die niet genegeerd mogen worden. Allereerst heeft hij teameigenaar Justin Marks overtuigd om niet gehaast een rijder op basis van zijn nationaliteit aan te trekken. Ten tweede - en niet minder belangrijk - heeft de voormalige baas van Suzuki zijn poot stijf gehouden bij de gevestigde orde, die om puur commerciële redenen meer geïnteresseerd lijkt te zijn in het debuut van Roberts in de MotoGP dan Marks zelf. Dit alles heeft Brivio op een diplomatieke wijze gedaan, zonder daarbij zijn stem te verheffen.

"We weten dat Dorna blij was geweest als we voor Joe hadden gekozen", zegt de onlangs 60 jaar geworden Brivio, die met de steun van Aprilia een langlopend contract heeft getekend bij Trackhouse. "Het was echter ons besluit. Ik denk dat Dorna hoe dan ook alle reden heeft om blij te zijn dat we Ogura hebben aangetrokken. Op deze manier hebben we namelijk de eerste vertegenwoordiger van de Asia Talent Cup die de MotoGP heeft bereikt."

Joe Roberts werd gezien als topfavoriet, maar Brivio maakte een andere keuze voor Trackhouse. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Trackhouse heeft met het aantrekken van Ogura een statement gemaakt dat haaks staat op de manier waarop bijvoorbeeld Pramac momenteel werkt. De verwachting is dat het Italiaanse team in de komende dagen Miguel Oliveira en Jack Miller bevestigt als nieuwe rijders voor het avontuur dat men aangaat met Yamaha. Toevalligerwijs stond Miller, de enige Australiër in de MotoGP, niet op de shortlist om in 2025 op een van de vier Yamaha M1's plaats te nemen. Toch lijkt hij zijn verblijf in de koningsklasse nu te kunnen verlengen.

Dat is weer te danken aan het feit dat Yamaha graag twee ervaren rijders bij Pramac wil laten rijden. Op die manier hoopt de fabrikant de ontwikkeling van de M1 te versnellen, zodat het merk langzaam weer richting de podiumplaatsen kan klimmen. Die wens van Pramac en Yamaha ging in tegen wat Fabio Quartararo eigenlijk voor ogen had. Hij sprak aanvankelijk zijn voorkeur uit voor de komst van een jong talent als Sergio García of Tony Arbolino. Nu de wereldkampioen van 2021 ziet welke kant het op lijkt te gaan, heeft hij ineens een andere voorkeur: "We hebben geen tijd en we willen ons zo snel mogelijk verbeteren, dus ervaring is altijd welkom."