Analyse

MotoGP GP van Qatar

Waarom spanningen tussen MotoGP en rijders oplopen door Qatar-kwestie

Nu rijders terughoudend zijn om naar Qatar af te reizen, houden de organisatoren van MotoGP voet bij stuk, terwijl de dreiging van financiële en sportieve sancties de inzet aanzienlijk heeft verhoogd

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 12:27

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

De MotoGP-coureurs kwamen vrijdagmiddag bijeen in de paddock van Sepang

Foto: Oriol Puigdemont

De meerderheid van de MotoGP-coureurs geeft er nog altijd de voorkeur aan om niet naar de Grand Prix van Qatar af te reizen vanwege de oorlog met Iran, maar de verhoudingen in de meningen zijn de afgelopen dagen aanzienlijk verschoven.

Tijdens vergaderingen die afgelopen weekend op Phillip Island werden gehouden, sprak driekwart van de grid zich uit tegen een reis naar Doha. Een week later was dat aantal echter gedaald tot slechts drie coureurs, zo bleek tijdens de vergadering van zaterdag in Maleisië.

De bijeenkomst van vrijdag begon om 19.00 uur en duurde een uur in de paddock van Sepang. Die vond plaats in het kantoor van de communicatieafdeling van Yamaha, nadat een verzoek om een vergaderruimte door de kampioenschapsautoriteiten was afgewezen. Alleen al dat detail geeft aan hoe gespannen de verhoudingen zijn geworden.

Sinds enkele dagen hebben de coureurs zich erbij neergelegd dat ze naar Qatar moeten afreizen, ondanks de terughoudendheid van het grootste deel van de grid, dat zich grote zorgen blijft maken over de instabiliteit in de regio na het uitbreken van de oorlog tussen de Amerikaans-Israëlische alliantie en Iran in februari.

Hoewel het conflict in een periode van relatieve rust is beland, kan niemand voorspellen hoe de gebeurtenissen zich vanaf dinsdag zouden kunnen ontwikkelen, wanneer de Verenigde Staten hun tussentijdse verkiezingen houden.

De dreiging blijft bestaan, al hebben afzonderlijke landen verschillende niveaus van voorzichtigheid aangenomen. De meeste landen die in de MotoGP-paddock vertegenwoordigd zijn, adviseren hun burgers om elke reis naar Qatar uit te stellen, al komen deze aanbevelingen niet neer op een regelrecht verbod.

Dat onderscheid is cruciaal, aangezien een officieel reisverbod grond zou kunnen bieden om overmacht in te roepen, waardoor het evenement kan worden afgelast zonder dat het kampioenschap financiële gevolgen ondervindt.

Tot dat gebeurt, blijft de Grand Prix van Qatar voor de organisatoren, teams en coureurs stevig op de kalender staan. Die laatsten hebben ook een of meerdere waarschuwingen gekregen over de mogelijke gevolgen als zij manieren zouden overwegen om hun contractuele verplichtingen niet na te komen.

Motorsport.com heeft begrepen dat de coureurs in dit geschil geïsoleerd aan één kant staan – met hun werkgevers, de commerciële rechtenhouder van het kampioenschap MGPSEG en de Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) aan de andere kant.

De boodschap die aan hen is overgebracht, was ondubbelzinnig: onder de huidige omstandigheden moet de race doorgaan.

Vanuit het perspectief van de organisatoren zou het afgelasten van het evenement enorme gevolgen hebben. Dat geldt des te meer omdat de Qatarese regering volgens bronnen binnen de organisatie die met Motorsport.com hebben gesproken, de noodzakelijke garanties heeft gegeven om ervoor te zorgen dat de Grand Prix normaal kan plaatsvinden, en tegelijk iedereen die aanwezig is te beschermen mocht de vijandigheid escaleren.

Die garanties hebben betrekking op zaken als een evacuatieplan voor de hele paddock indien nodig, financiële bescherming tegen kosten die voortvloeien uit een mogelijke sluiting van het Qatarese luchtruim, en een repatriëringsverzekering in het slechtste geval.

Carlos Ezpeleta

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Eerder deze week reisde MGPSEG-plaatsvervangend algemeen directeur Carlos Ezpeleta naar Doha om een conferentie bij te wonen, wat hem de kans gaf om uit eerste hand de sfeer te ervaren in de Qatarese hoofdstad, waar het circuit van Losail ligt.

"Alles is volkomen normaal", vertelde een lid van de delegatie die de bestuurder begeleidde aan Motorsport.com.

Ezpeleta vloog vervolgens naar Maleisië en arriveerde vrijdag, precies op de dag dat de coureurs hun bijeenkomst bij Yamaha hielden.

De coureurs weten al wat hun te wachten kan staan als zij besluiten niet naar Qatar af te reizen. Tenzij zij een volledig legitieme en ondubbelzinnige rechtvaardiging voor hun afwezigheid kunnen geven, riskeren zij repercussies van meerdere kanten.

Aan de ene kant zouden hun teams eventuele financiële straffen die door de organisatoren van het kampioenschap aan hen worden opgelegd, aan hen kunnen doorberekenen.

Aan de andere kant zou de FIM het niet verschijnen kunnen interpreteren als een ernstige overtreding van het reglement, wat mogelijk kan leiden tot sportieve sancties die verder reiken dan het huidige seizoen en doorlopen tot in het volgende.

Motorsport.com heeft begrepen dat elke coureur die niet in Doha verschijnt om vrijdag de baan op te gaan, het risico loopt te worden uitgesloten van deelname aan de laatste twee ronden van het kampioenschap, in Portugal en Valencia.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Waarom spanningen tussen MotoGP en rijders oplopen door Qatar-kwestie



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



2 min



Waarom spanningen tussen MotoGP en rijders oplopen door Qatar-kwestie





Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



8 min



Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar





Hamilton 'bidt' dat Ferrari-motor heel blijft na uitval in VT2 Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



1 u



Hamilton 'bidt' dat Ferrari-motor heel blijft na uitval in VT2 Mexico





Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



1 u



Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië

Vorig artikel Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Oriol Puigdemont





Alex Marquez overweegt operatie volgende week en kan GP van Qatar missen



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



1 u



Alex Marquez overweegt operatie volgende week en kan GP van Qatar missen





MotoGP zoekt compromis met coureurs over Grand Prix van Qatar



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



2 d



MotoGP zoekt compromis met coureurs over Grand Prix van Qatar





Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



5 d



Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang

Meer van

KTM Factory Racing





MotoGP GP van Maleisië: Pedro Acosta verslaat Marc Marquez in spannende sprint



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



4 u



MotoGP GP van Maleisië: Pedro Acosta verslaat Marc Marquez in spannende sprint





Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



20 u



Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië





Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



6 d



Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer