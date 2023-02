Waarom de Sepang-test beslissend is voor de toekomst van Marquez en Honda

Bij Honda draait alles al jaren om Marc Marquez, naast Mick Doohan en Valentino Rossi de meest invloedrijke coureur in de geschiedenis van Honda. De Spanjaard keert vrijdag terug op de RC213V nadat hij zich de hele winter een slag in de rondte gewerkt heeft om weer topfit te worden en af te rekenen met het blessureleed van de afgelopen jaren. Na zijn terugkeer in de nazomer van vorig jaar was Marquez meer dan eens openlijk kritisch over de werkwijze, de opstelling en de resultaten van Honda. Tijdens de laatste test in Valencia deed hij er nog eens een schepje bovenop toen de nieuwe motor niet aan de verwachtingen voldeed.

Er is vanuit Honda zeker wel gereageerd op de klaagzang van Marquez. HRC-directeur Tetsuhiro Kuwata herhaalde het sentiment van Marquez in gesprek met de Japanse media. “Helaas staat Ducati voor ons”, zei hij. “Het is frustrerend om te zien dat we moeten achtervolgen. Het betekent dat we op dit moment niet de luxe hebben om zaken uit te proberen. Die trend willen we zo snel mogelijk een halt toeroepen.” Er zijn verschillende signalen dat HRC, de grootste fabrikant in de MotoGP-paddock, inderdaad actie ondernomen heeft. Het heeft ten eerste personeel van andere fabrikanten aangetrokken, dat is hoogst ongebruikelijk bij grote Japanse bedrijven. Ken Kawauchi, de voormalig technisch directeur van Suzuki, is de opvolger van Takeo Yokoyama. Naast de komst van Kawauchi zijn ook de technische teams in de pitboxen van zowel Repsol Honda als satellietteam LCR Honda opgeschud.

De kans wordt steeds groter dat Marquez een uitweg zoekt als Honda hem geen betere motor geeft Oriol Puigdemont, MotoGP-verslaggever Motorsport.com

Het is onwaarschijnlijk dat die veranderingen al vroeg vruchten afwerpen. En als het al gebeurt, dan kan het best eens te laat zijn. In die zin is de motor waar Marc Marquez en zijn nieuwe teamgenoot Joan Mir dit weekend in Sepang testen, een belangrijkere factor. Het moet beter, veel beter. Kan het nog slechter, vraag je je af? De constructeur uit Tokyo eindigde in 2022 op de laatste plek bij de constructeurs, noteerde geen enkele overwinning en het fabrieksteam Repsol Honda eindigde op de negende plek bij de teams, zestig punten achter nieuwkomer VR46 Ducati. Dieper kan Honda niet zakken, maar als het toch gebeurt, hangt Honda een ander probleem boven het hoofd. Motorsport.com begrijpt dat HRC zich ervan bewust is dat de 2023-motor een flinke verbetering moet zijn. Mocht dat niet het geval zijn, groeien de kansen dat meervoudig wereldkampioen Marquez een manier zal zoeken om onder zijn contract uit te komen. Dit zou op zijn vroegst al in 2024 kunnen gebeuren, ondanks dat hij dan nog een contract heeft. En momenteel geeft de huidige versie van de RC213V nog geen reden om opgelucht adem te halen.

Marc Marquez is veranderd sinds zijn zware val in 2020. Foto: Repsol Media

“Ik heb veel respect voor Honda, zeker voor de manier waarop ze me behandeld hebben toen ik geblesseerd was. Ze hebben voor me gezorgd, dat was speciaal”, zei Marquez na afloop van vorig seizoen in gesprek met Motorsport.com. “Ik weet dat het niet normaal is, daar zal ik altijd respect voor hebben. Momenteel is mijn enige doel om met hen terug te keren naar de top. Als het niet lukt omdat het materiaal niet goed genoeg is, dan zal ik doen wat voor mij het beste is. Mijn droom is hier te blijven, maar de droom om kampioenschappen te winnen is nog groter.”

Het perspectief van Marquez is veranderd

De rijder uit Cervera viert volgende week zijn dertigste verjaardag en heeft door zijn zware armblessure in de zomer van 2020 een behoorlijke transformatie gemaakt. Het heeft niet alleen zijn perspectief op het leven veranderd, maar ook gezorgd voor het duidelijker stellen van doelen en de marge die hij heeft om die doelen te bereiken. Weinigen zien hem tot op hoge leeftijd racen. Tot die tijd heeft Marquez maar één doel: kampioenschappen winnen. Het recept voor het winnen van de wereldtitel is echter veranderd sinds de eerste zes titels die hij won.

Voor zijn crash in Jerez was 2015 zijn slechtste seizoen, hij eindigde dat jaar met vijf overwinningen en negen podiums op de derde plek in het kampioenschap met 242 punten. In het huidige deelnemersveld zou hij met dat puntenaantal vorig jaar gevochten hebben voor de wereldtitel. Zijn dominantie stelde hem in staat om grenzen te verleggen met tien overwinningen op rij in 2014, dat jaar won hij dertien van de achttien races. In 2019 won hij twaalf van de negentien races met achttien podiums. Dergelijke prestaties lijken iets uit het verleden. Niet alleen vanwege de fysieke beperkingen die Marquez er de afgelopen jaren bij kreeg, maar ook vanwege de staat van het kampioenschap.

Marc Marquez was na afloop van de Valencia MotoGP-test niet tevreden. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez heeft Honda harder nodig dan tot nu toe het geval was en het is de vraag of het bedrijf kan voldoen aan de ambitieuze doelstellingen van de Spanjaard. Diezelfde Spanjaard droeg HRC Honda de afgelopen tien jaar eigenhandig in de koningsklasse. Mocht HRC de coureur in staat stellen om weer voor het hoogste te vechten, lijkt het een formaliteit dat de samenwerking eind 2024 een vervolg krijgt. Het zou in dat geval waarschijnlijk zijn dat Marquez zijn loopbaan afsluit bij de fabrikant uit Tokyo.

Mocht Honda niet op niveau komen in het komende seizoen, is het een waarschijnlijk scenario dat Marquez gaat kijken naar een uitweg. Ondanks de financiële slagkracht van de Japanse fabrikant lijkt het in dat geval voor Marquez niet te draaien om de bankrekening. Marquez weet als geen ander dat een nieuw contract niet weer 100 miljoen euro zal opleveren, zoals hij die tekende voor de periode 2021-2024. Een deel van zijn salaris leverde hij als gevolg van zijn blessure trouwens in.

Door het coronavirus is de socio-economische context van het kampioenschap dusdanig veranderd dat de miljoenencontracten van nu anders zijn dan die van een paar jaar geleden. Het systeem is niet zozeer meer gebaseerd op gegarandeerd geld, maar op bonussen die afhankelijk zijn van de geleverde prestaties. Hoe je het ook wendt of keert: door die structuur ligt voor Marquez de drempel een stuk lager om de overstap te maken, mocht hij dat nodig achten.

Het is misschien wel dé factor die de MotoGP-test van dit weekend nog interessanter maakt.