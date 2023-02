Het is al jaren een vertrouwde constructie in de MotoGP. Er zijn een x-aantal fabrikanten actief in de klasse, na het vertrek van Suzuki zijn er anno 2023 nog vijf fabrikanten over in de MotoGP. Met uitzondering van Yamaha hebben ze allemaal een satellietteam. De Japanse fabrikant verloor RNF Racing vorig jaar omdat er geen meerjarig contract gesloten kon worden. Het team van Razlan Razali en de Nederlandse teammanager Wilco Zeelenberg stapte over naar Aprilia. Die fabrikant sloot daarmee juist voor het eerst een deal met een satellietteam en kan nu de vruchten plukken van de opmars die het merk de afgelopen jaren doormaakte.

Hoewel de grote fabrikanten en hun – vaak – duurbetaalde rijders zorgen voor de aantrekkingskracht van de MotoGP, mag niet onderschat worden hoe groot het belang van satellietteams is. Sterker nog: de onafhankelijke raceteams die niet onder een grote fabrikant vallen, zijn verantwoordelijk voor het succes van de MotoGP zoals we de sport nu kennen. Daar is een aantal redenen voor. Ten eerste zorgen de satellietteams dat de grid goed gevuld is en ook gezond blijft. Daarnaast maken de satellietteams het voor de grote fabrikanten rendabel om veel te investeren. Natuurlijk levert (succesvol) deelnemen in de MotoGP marketingtechnisch veel op voor een fabrikant, maar de financiële drempel is vele malen hoger als de fabrikant alleen twee motoren vanuit de hoofdmacht op de grid kan zetten.

De levensader van MotoGP

Het leasen van een MotoGP-machine kost een onafhankelijk team in de MotoGP zo’n twee miljoen euro per rijder. Het gaat dan om twee motoren en een paar engineers die er vanuit de fabriek op toezien dat het materiaal naar behoren werkt. Het belang van de satellietteams is echter zo groot dat de organisator van het hele circus, Dorna Sports, ook geld in de pot stopt. De commerciële rechtenhouder maakt per seizoen twee miljoen euro per rijder over naar een team. Tegenwoordig hebben alle teams twee rijders waardoor het bedrag uitkomt op vier miljoen per team. Het bedrag dat de fabrieksteams krijgen is aanzienlijk lager en dan is het – volgens de laatste informatie – ook nog zaak dat er minimaal vier motoren op de grid staan. Dan krijgt een fabrieksteam een miljoen euro per rijder. Yamaha zou in 2023 dus niet meer aanspraak maken op een dergelijk bedrag.

Franco Morbidelli was in 2020 als satellietrijder nog behoorlijk dicht bij de wereldtitel. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het is daarentegen niet moeilijk om uit te rekenen dat Ducati met maar liefst acht motoren de grote winnaar is. De fabrikant uit Bologna heeft flink geïnvesteerd in het ondersteunen van de satellietteams en dat krijgt men uitbetaald. In het seizoen 2022 was Ducati in elke race in ieder geval met minimaal één coureur vertegenwoordigd op het podium. In veertien van de twintig races was dat ook minimaal één coureur uit het satellietteam. Met een dergelijke consistentie was het voor Ducati kinderlijk eenvoudig om het constructeurskampioenschap te winnen. Maar er zitten meer voordelen aan het hebben van een of meerdere goede satellietteams.

In de strijd met Fabio Quartararo moest MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia flink aan de bak. Hij had na de eerste seizoenshelft een reusachtige achterstand van 91 punten op de Fransman. In de tweede seizoenshelft maakte Bagnaia die achterstand ruimschoots goed. Maar dat was niet gelukt als hij elke keer had gewonnen en Quartararo direct achter hem geëindigd was. Nee, na de zomerstop stond Quartararo nog slechts twee keer op het podium. Alle andere keren waren er Ducati-rijders in het spel om punten weg te kapen voor de neus van de Yamaha-kopman, die in zijn jacht op titelprolongatie ook al niet hoefde te rekenen op zijn teleurstellend presterende teamgenoot Franco Morbidelli of de rijders die voor RNF Yamaha uitkwamen.

Meer dan een inkomstenbron

De verzwakte positie van Yamaha, naast de problemen die er zijn met de M1, kan op termijn voor grote problemen zorgen. Yamaha MotoGP-teambaas Lin Jarvis erkende recent in gesprek met deze website dat er op termijn een oplossing moet komen. In eerste instantie door een nieuw satellietteam vast te leggen, maar ook door de samenwerking met een dergelijke structuur anders aan te pakken. De satellietteams die Yamaha de afgelopen jaren bediende waren in feite niet meer dan betalende klanten. Toen Quartararo sterk presteerde bij Petronas Yamaha SRT gaf het fabrieksteam meer prioriteit aan hem, maar het staat in schril contrast met de aanpak van Ducati in het geval van Pramac Racing.

Het team met rijders Johann Zarco en Jorge Martin is in feite een semi-fabrieksteam. Beide rijders hebben de beschikking over de nieuwste materialen en krijgen soms zelfs de kans om spul te testen vóórdat de fabrieksrijders ermee aan de slag gaan. Dat heeft Ducati geen windeieren gelegd. Immers, het team haalt met verschillende rijders met verschillende rijstijlen de dubbele hoeveelheid data op dan bijvoorbeeld Yamaha. En dan zwijgen we nog over de andere teams die met Ducati’s op de baan verschijnen.

Het bracht Ducati bovendien in de luxepositie voor wat betreft het aantrekken van rijders. Enea Bastianini maakte naam voor zichzelf bij Gresini Racing en vocht het duel om het tweede zitje uit met Pramac-rijder Martin. Het fabrieksteam kon de beide rijders uitgebreid testen en volgen voordat er een besluit genomen werd over wie in 2023 naast Bagnaia in het fabrieksteam zou rijden. Het competitie-element daarin deed beide rijders niet per se goed, maar Yamaha heeft momenteel helemaal geen mogelijkheden om eventuele nieuwe rijders te testen. Het team heeft interesse in Moto2-revelatie Alonso Lopez, maar voordat de rijder getekend kan worden moet eerst een praktisch vraagstuk opgelost: waar kan hij terecht?

Met de overheersing van Ducati is er scheefgroei ontstaan en moet daar op termijn wellicht iets aan gebeuren, maar toch blijven de satellietteams essentieel voor het succes van de MotoGP en haar fabrikanten.

Aprilia heeft met het binnenhalen van RNF in 2023 voor het eerst een satellietteam. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images