Waarom Raúl Fernández pas in Silverstone de nieuwste Aprilia krijgt

In de eerste fase van het huidige MotoGP-seizoen konden fabrieksrijders Aleix Espargaró en Maverick Viñales én Trackhouse-rijder Miguel Oliveira al rekenen op de nieuwste versie van de Aprilia RS-GP. Raúl Fernández moest het intussen doen met de versie uit 2023, waarop hij tijdens de Catalaanse GP verraste door de eerste startrij veilig te stellen en aan de leiding te gaan in de sprintrace. Het plan was al om de 23-jarige rijder uit Madrid in de loop van het seizoen ook te voorzien van de RS-GP24, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Hoewel Fernández in Jerez al even kennismaakte met de nieuwe motorfiets, kan hij pas na de zomerstop tijdens de Britse Grand Prix op de nieuwe motorfiets klimmen.

Dat Fernández niet tijdens de twee resterende races voor de zomerstop - de TT van Assen en de Duitse GP - al over de RS-GP24 kan beschikken, heeft te maken met de aerodynamische update die Aprilia dit seizoen nog mag doorvoeren. Gedurende het seizoen mag de fabrikant uit Noale één keer nieuwe aerodynamica introduceren en dat wil men tijdens het raceweekend in Silverstone doen. Espargaró, Viñales en Oliveira krijgen deze update dan en dat geldt eveneens voor Fernández, die de huidige specificatie van de RS-GP24 dus overslaat. Als de Spanjaard voor de zomerstop al naar de nieuwe motorfiets zou wisselen, dan had hij de aerodynamische update in Silverstone niet mogen ontvangen.

Door tot de Britse Grand Prix te wachten met het leveren van de RS-GP24 aan Fernández, kan hij in de tweede seizoenshelft dus ook beschikken over de laatste updates. Zoals gezegd heeft Fernández wel al kunnen wennen aan de motor tijdens de maandagse testdag in Jerez, iets waar hij door regen niet aan toe kwam tijdens de collectieve testdag daags na de GP van Italië. "Ik heb er twee runs mee gereden in Jerez, dus we hebben wat informatie over de 2024-motor", zei Fernández over de RS-GP24. "Van vorig jaar tot dit jaar zien we een verschil bij de fabrieksrijders. Het draait erom dat we begrijpen hoe we de afstelling van de 2024-motor moeten aanpassen. Ik weet dat ik een goed team achter me heb staan en de communicatie met Aprilia is ook goed."