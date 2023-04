Waarom het protest van Honda niet om Marc Marquez draait

Het stof van een hectische Grand Prix van Portugal is inmiddels wel neergedaald, maar het dossier is nog niet helemaal gesloten. Dat heeft alles te maken met de straf die Marc Marquez toebedeeld kreeg. De Spanjaard ging in de fout in de derde ronde van de Grand Prix. Hij probeerde aansluiting te houden bij de koplopers, maar blokkeerde bij het remmen zijn voorwiel en moest lossen om een eigen val te voorkomen. Daarbij raakte hij achtereenvolgens Jorge Martin (Pramac Ducati) en Miguel Oliveira (RNF Aprilia). Zelf kwam Marquez er niet ongeschonden uit met een gebroken middenhandsbeentje. Oliveira had behoorlijk veel last van de aanrijding en besloot in samenspraak met zijn team niet af te reizen naar Argentinië. Martin brak zijn teen, maar kon gewoon aan de start komen op Termas.

Dat Marquez een fout maakte was evident en dat er een straf achter weg zou komen was al even duidelijk. Voor stewards (Tamara Matko, Andres Somolinos en voorzitter Freddie Spencer) stond vast dat Marquez zijn boekje te buiten was gegaan en kenden hem de volgende straf toe: “De FIM MotoGP Stewards hebben een dubbele long lap-penalty uitgeschreven voor de Michelin Grand Prix van Argentinië, in navolging van artikel 3.2.1 en 3.3.2.3.” Op dat moment had Marquez al een fors verband om zijn arm, maar was nog niet duidelijk dat hij de Argentijnse GP zou missen. Toen de bevestiging van zijn afwezigheid kwam, waren insiders eensgezind: Marquez gaat zijn straf door de specifieke woordkeuze van de stewards ontlopen.

Het hoogste orgaan van de MotoGP-wedstrijdleiding werd in verlegenheid gebracht en kwam twee dagen later met een correctie. Marquez moet zijn straf inlossen tijdens de eerstvolgende race waar hij aan de start staat, zeer waarschijnlijk de GP van Amerika (15-16 april). Die wijziging schoot Honda in het verkeerde keelgat. "Met betrekking tot de door de FIM aan Marc Marquez opgelegde sanctie voor het race-incident dat plaatsvond tijdens de Grand Prix van Portugal, is het Repsol Honda Team van mening dat de wijziging van de sanctie, bestaande uit een verandering van de criteria voor het tijdstip waarop de straf moet worden toegepast en dat de wijziging door de FIM twee dagen nadat de oorspronkelijke sanctie definitief was werd uitgevaardigd, niet in overeenstemming is met de huidige reglementen van de FIM voor het MotoGP-wereldkampioenschap."

Het protest van Honda werd op de donderdag voor de Argentijnse GP in beraad genomen door de stewards en zij besloten het door te verwijzen naar de beroepscommissie van de FIM. Het gaat daarbij om het verwoorden van de straffen en het feit dat de stewards door een eigen slordigheid de vrijheid nemen om een straf enkele dagen na de uitspraak aan te passen. Het draait – hoe graag sommige mensen dat ook willen – niet om Marquez. Het gaat om het feit dat de FIM-stewards hun rapporten onzorgvuldig schrijven en dit vervolgens ongestraft kunnen veranderen. Het reglement is wat dat betreft momenteel niet sluitend en juist dat moet veranderen als Honda haar zaak wint.

De beroepscommissie van de FIM zal zich naar verwachting voor de Amerikaanse GP over de zaak buigen, maar de kans is reëel dat de stewards verliezen. Sterker nog: ze lijken hun verlies alvast te pakken. Dat bleek afgelopen weekend in Termas toen Moto2-rijder Sergio Garcia een long lap-penalty kreeg en in de uitspraak niet benoemd stond in welke race dat specifiek moest gebeuren: “De long lap-penalty moet genomen worden door de rijder in de volgende Grand Prix-race waarin hij of zij deelneemt.”

In een goede wedstrijd is de scheidsrechter ‘onzichtbaar’ en staan ze niet ter discussie, maar dat is de afgelopen wedstrijden helaas niet aan de orde in de MotoGP. Honda probeert daar iets aan te veranderen, maar ook dan is er nog veel werk aan de winkel getuige de onvrede waar andere rijders over gesproken hebben en de discutabele incidenten van de meest recente Grand Prix.