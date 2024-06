Waarom Pramac MotoGP-team zomaar voor Yamaha kan kiezen

Het is nog lang niet zeker met welk merk volgend seizoen het MotoGP-team van Pramac op de grid staat. De Italianen zitten in dubio of ze met Ducati verder gaan of ervoor kiezen om met Yamaha in zee te gaan. Gezien de resultaten van de laatste jaren zou bij Ducati blijven logisch zijn, maar Yamaha wordt een steeds serieuzere optie.

Op het lijstje van Pramac voor volgend seizoen stond de naam Marc Márquez namelijk met stip bovenaan. Jorge Martín is nu nog degene die de kar trekt, maar bij de renstal wisten ze dat de Spanjaard ambities had om naar een fabrieksteam te gaan - en als het even kon met dat van Ducati. Márquez was er echter duidelijk over: Pramac is geen optie. Ducati was er dan snel bij om de meervoudig MotoGP-kampioen een fabriekszitje aan te bieden, waarna Martín besloot om naar Aprilia over te stappen. Volgend jaar is er dus geen topcoureur beschikbaar voor Pramac, en dat doet pijn.

Breukjes in Pramac-Ducati relatie

Dat Yamaha bij Pramac uitkomt, is niet gek. Niet alleen heeft het team een aflopend contract met Ducati, maar er zijn steeds meer breukjes in de relatie tussen team en leverancier zichtbaar. Teameigenaar Paolo Campinoti heeft een voorstel op tafel liggen om zijn team als enige satellietteam van de nieuwste machines te voorzien, maar Ducati is achter de schermen ook in gesprek met VR46 om - wanneer Pramac niet door wil - dat team fabriekssteun te geven. Dat die gesprekken lopen voordat Pramac het aanbod heeft afgewezen, doet pijn bij Campinoti. Hij vindt dat Ducati zijn antwoord moet afwachten, zeker gezien het feit dat Pramac ook in de moeilijke jaren het merk trouw bleef. "Het is reëel om Pramac te verliezen", liet Ducati-manager Gigi Dall'Igna onlangs nog aan Sky Italia weten.

Opvallend was dat tijdens de Grand Prix van Italië teammanager Gino Borsoi her en der vertelde dat Pramac met Ducati zou doorgaan, maar sportief directeur van de fabrikant Mauro Grasilli ontkende dat stellig. Volgens bronnen van Motorsport.com is het nog altijd een kwestie van tekenen door Campinoti, iets wat hij uiterlijk eind juli moet doen. Gezien de spanningen die er nu zijn tussen het Pramac-kamp en de leverancier zal het zomaar tot het laatste moment kunnen duren, en dan kan de keuze ook nog eens op Yamaha vallen.

Mocht Pramac verlengen, dan weet het dat het volgend jaar een serieuze uitdaging wordt om voor podiumplaatsen of overwinningen, laat staan de titel te strijden. Kopman Martín vertrekt en Franco Morbidelli tipt bij lange na niet aan Martín. Op het lijstje van nieuwkomers staat Fermín Aldeguer, maar dat is een rookie en het kost normaal gesproken veel tijd voor een debutant om aan de Ducati te wennen. Het is nog zeer de vraag of Pramac het ziet zitten om die (tijds)investering te maken. Mocht Yamaha met gunstigere voorwaarden komen, dan is dat een hele aantrekkelijke optie.

Ondertussen wacht VR46 rustig af. Een paar maanden geleden was Uccio Salucci nogal vocaal over de wens om meer betrokken te worden binnen het Ducati-team, maar hij houdt zich nu koest. Samen met teammanager Pablo Nieto weten ze: als Pramac afvalt, zijn wij de eerste optie voor de fabriekssteun.

Yamaha wil dolgraag

Voor Yamaha is de eventuele komst van Pramac meer dan welkom. De Japanners hebben twee jaar geleden het contract met het toenmalige RNF niet verlengd en hebben sindsdien maar twee M1's op de grid. Met de moeilijke tijd die het nu doormaakt, is dat niet gewenst. Yamaha heeft dus eigenlijk spijt van de keuze om het satellietteam op te geven. Ducati heeft op zijn beurt namelijk maar liefst acht machines in het kampioenschap, waardoor zij erg veel data hebben om de motoren te verbeteren.

Het aantrekken van Pramac zou de volgende stap zijn voor Yamaha in de weg omhoog. Technisch manager Max Bartolini en aerodynamicus Marco Nicotra werden van Ducati aangetrokken. Beide Italianen hebben meermaals aangegeven dat het belangrijk is om een satellietteam te hebben. In plaats van gegevens van twee, zouden er dan gegevens van vier motoren binnenkomen. Twee keer zoveel dus, iets wat gezien de matige prestaties van de afgelopen jaren meer dan welkom is.