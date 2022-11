Waarom de MotoGP-titelstrijd van 2023 nu al begonnen is

Ducati staat aan de vooravond van een van de belangrijkste momenten in haar geschiedenis: Francesco Bagnaia zit in een perfecte uitgangspositie om de fabrikant zondag in Valencia haar tweede wereldtitel in de MotoGP te schenken, nadat Casey Stoner daar in 2007 al in slaagde. De prestatie van Bagnaia zou historisch zijn, nog meer doordat hij een achterstand van 91 punten ten opzichte van Fabio Quartararo heeft kunnen ombuigen. Daardoor verdedigt de Italiaan in Valencia een voorsprong van 23 punten ten opzichte van de Yamaha-rijder. Er is echter een dissonant element ingeslopen dat tot opmerkingen heeft geleid over de vermeende steun die Bagnaia gekregen zou hebben in de vorm van stalorders - een situatie die niet lekker zit bij Ducati.

Twee weken geleden schreef Bagnaia de GP van Maleisië op zijn naam, waarbij hij Enea Bastianini slechts drie tienden van een seconde voor bleef. Na afloop waren echter geluiden dat de Gresini-coureur de race had kunnen winnen, maar dat hij dat bewust niet had gedaan om zijn toekomstige teamgenoot verder te laten uitlopen ten opzichte van Quartararo. Als dat waar is, heeft Bastianini zijn eigen belangen opzij gezet, omdat hij zelf op dat moment ook nog een (kleine) kans had op de wereldtitel. Nu die kansen zijn verkeken, strijdt 'Bestia' met Quartararo en Aleix Espargaro om de tweede plek in de titelstrijd, al heeft de Fransman een riante marge ten opzichte van beide rijders.

Instabiliteit komt uit bevriend kamp

Ducati kan zelf weinig doen aan externe speculatie, maar het wringt bij het team dat de instabiliteit vanuit een kamp komt dat in theorie bevriend zou moeten zijn. "In een normale race had Enea geprobeerd om in de laatste ronde in te halen en de race te winnen", zei Carlo Pernat, de manager van Bastianini, na de race in Maleisië. "We zullen nooit weten of dat een ramp had veroorzaakt, maar hij nam het besluit om dat risico niet te nemen", voegde hij eraan toe, waarmee hij impliceerde dat zijn cliënt orders van de fabriek heeft gevolgd en daarom niet om de overwinning heeft gestreden. Deze opmerkingen vielen natuurlijk niet lekker bij de fabrikant uit Borgo Panigale. "Uit wat de rijder na de race zei en uit de data die we hebben verzameld, bleek dat Enea niet kon winnen in Maleisië. Pernat weet dit ook, maar hij wil er nu een slaatje uit slaan door twijfel te zaaien", meldde een bron binnen Ducati aan Motorsport.com.

Enea Bastianini viert een podiumplaats met de teamleden van Gresini Ducati. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Pernat heeft meer dan een halve eeuw ervaring in de MotoGP-paddock en is een van de bekendste managers in de klasse, ook doordat hij geregeld headlines haalt in de media. Bij Ducati vermoeden de meeste directieleden dat hij probeert om Bastianini hoe dan ook de overeengekomen bonus te laten krijgen voor de derde plek in het kampioenschap, zelfs als hij Espargaro uiteindelijk voor zich moet dulden. De bron binnen Ducati zegt daarover: "Hij speelt het spel verkeerd. Hij krijgt helemaal niets qua financiële compensatie, behalve als hij de doelstelling bereikt die in zijn contract is geformuleerd."

Het basissalaris van Bastianini bij Ducati bedraagt zo'n 100.000 euro. Bonussen voor zijn vier zeges dit seizoen hebben dat bedrag al verdrievoudigd, maar met een derde plek in het kampioenschap loopt het bedrag zelfs op naar 500.000 euro. "Het draait nu allemaal om geld. De fabriek zou ons de prijs voor de derde plek moeten garanderen, want het verschil met de vierde plek is aanzienlijk. Het gaat niet alleen om het contract met Ducati, maar ook om sponsoren. Als we niet op P3 eindigen doordat Enea in Mexico aan de belangen van Pecco dacht, gaan we veel geld verliezen", erkent Pernat.

Waarom Ducati nattigheid voelt met oog op 2023

Het handelen van Pernat heeft Ducati niet bepaald gerustgesteld, maar directieleden verwachten dat volgend seizoen nog zwaarder gaat worden als Bastianini zich naast Bagnaia bij het fabrieksteam van Ducati voegt. De relatie tussen beide coureurs is beter dan menigeen verwacht, maar het blijft afwachten of dat verandert zodra ze met elkaar gaan strijden om het kopmanschap in de jacht op de wereldtitel. De GP van Aragon bood wat dat betreft een klein voorproefje. Bagnaia ging 22 van de 23 ronden aan de leiding, maar moest de zege in de laatste ronde met 0.042 seconde verschil laten aan Bastianini. "Als er echt teamorders en bereidheid om te helpen waren geweest, dan was Pecco met de vijf punten uit Aragon al wereldkampioen geweest", stelt een Ducati-bron bij Motorsport.com.

Francesco Bagnaia wist Enea Bastianini maar nipt af te troeven tijdens de GP van Maleisië. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

In Bologna zijn er lichte zorgen. Toen in 2018 werd besloten om het contract van Jorge Lorenzo niet te verlengen, besloot het management van Ducati tot twee duidelijke koerswijzigingen. Allereerst werd het salaris van de coureurs verlaagd zodat er meer geld naar de ontwikkeling van de motoren kon gaan, daarnaast het terugbrengen van de vrede in de pitbox. Met Andrea Dovizioso en Andrea Iannone en later Dovizioso en Jorge Lorenzo kwam de fabrikant namelijk uit een turbulente periode.

Nieuw hoofdstuk met interne spanning bij Ducati?

De komst van Danilo Petrucci hielp om de rust te laten terugkeren en de tweede probleemloze jaren met Bagnaia en Jack Miller hebben ongetwijfeld bijgedragen aan het huidige succes van Ducati. "Enea is een heel snelle rijder en volgend seizoen gaat hij duidelijk een kanshebber zijn voor de wereldtitel", gaf manager Davide Tardozzi op de zondag in Sepang toe. Daarmee maakte hij ook duidelijk dat de twee rijders de vrijheid krijgen om voor de wereldtitel te strijden. Overigens had Bagnaia graag gezien dat Miller langer mocht aanblijven bij het fabrieksteam. Daar heeft hij maanden voor gelobbyd, maar uiteindelijk ging het zitje naar Bastianini. "Enea zal moeten leren hoe je in een fabrieksteam werkt, zoals ik dat ook moest doen", waarschuwde Bagnaia nog.

Het scenario bij Ducati vertoont bepaalde gelijkenissen met de situatie bij Yamaha in 2008. Destijds belandde Lorenzo in een garage waarin Valentino Rossi de dienst uitmaakte, wat uiteindelijk leidde tot een behoorlijk turbulente samenwerking. "Na alles wat ik voor Yamaha had gedaan, verdiende ik geen teamgenoot die net zo snel was als Lorenzo", herinnerde Rossi zich nog toen hij eind 2021 stopte in de MotoGP.

Bagnaia wordt in Valencia hoogstwaarschijnlijk gekroond tot MotoGP-wereldkampioen. Als dat lukt, wordt hij de eerste Italiaan de wereldtitel op een Italiaanse motorfiets wint sinds Giacomo Agostini dat in 1972 deed op de MV Agusta. De grote droom van Bagnaia is om in de voetsporen van grote Italiaanse kampioenen Agostini en Rossi te treden, maar Bastianini heeft zichzelf dezelfde doelstelling gesteld. De coureur uit Rimini weet ook dat de strijd om teamleider van Ducati te zijn in 2023 nu al begonnen is.