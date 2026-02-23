Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

De huwelijksceremonie tussen de Aprilia RS-GP en Marco Bezzecchi voorafgaand aan de MotoGP-test in Sepang zorgde zelfs voor gefronste wenkbrauwen bij de andere fabrikanten. Zij houden momenteel een bewuste en gecoördineerde radiostilte, ondanks dat Motorsport.com heeft begrepen dat de meeste fabrieksteams de deals met hun rijders voor 2027 inmiddels getekend hebben.

Dat geldt onder meer voor Ducati, waar Marc Márquez volgend jaar gezelschap krijgt van Pedro Acosta. Laatstgenoemde vervangt Francesco Bagnaia, die op zijn beurt naar Aprilia vertrekt. De tweevoudig MotoGP-kampioen heeft ook gesproken met Yamaha, maar door de tegenvallende prestaties van de Japanse fabrikant en een bod dat hij niet goed genoeg vond, heeft hij de focus verlegd naar Aprilia. Daar komt hij aan de zijde van goede vriend Bezzecchi te rijden.

Yamaha ziet Fabio Quartararo intussen naar Honda vertrekken en heeft geantwoord door Jorge Martín aan te trekken. Wie de teamgenoot van de wereldkampioen van 2024 moet worden, daar wordt nog over gesproken. Verder heeft KTM al besloten om Maverick Viñales over te hevelen vanuit satellietteam Tech3, en Álex Márquez moet daar zijn nieuwe teamgenoot worden.

De puzzelstukjes bij de satellietteams gaan op hun plek vallen zodra de fabrieksteams hun rijders officieel hebben aangekondigd - al weet bijna de helft van de grid al in welke kleuren ze uitkomen bij de start van het 850cc-tijdperk. Desondanks is er dus pas één rijders publiekelijk bevestigd. Stom toeval? Nee, dat blijkt het niet te zijn.

De bekendmaking van Marco Bezzecchi's contractverlenging kwam als een verrassing voor andere teams. Foto door: Aprilia Racing

Achter deze stille aanpak schuilt een strategie van de leden van de Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA). Zij zijn inmiddels bijna een jaar aan het onderhandelen met MotoGP Sports Entertainment Group - het voormalige Dorna - over een set commerciële afspraken die vergelijkbaar is met het Concorde Agreement van de Formule 1.

De huidige deal tussen MotoGP SEG en de fabrikanten loopt na het seizoen 2026 af en de onderhandelingen over een nieuwe afspraak, die moet gelden tot en met 2031, zijn nog niet afgerond. Met deze context zijn de teams terughoudend om hun rijders voor 2027 publiekelijk aan te kondigen, want er is op dit moment geen bindend document waarmee hun deelname in het kampioenschap formeel bevestigd is.

Motorsport.com heeft vernomen dat diverse teams aankondigingen van rijders al klaar hadden staan, maar dat die voor nu geparkeerd zijn totdat er progressie is in de onderhandelingen. De afgelopen weken zijn MotoGP SEG en de fabrikanten wel meermaals bij elkaar gekomen. Een van de recentste bijeenkomsten was op 4 februari in het Sama Sama Hotel in Sepang, waar het grootste deel van de paddock verblijft tijdens de wintertest.

Aanwezig bij deze meeting waren Paolo Pavesio (Yamaha), Massimo Rivola (Aprilia) en Pit Beirer (KTM), evenals voormalig Yamaha-baas Lin Jarvis. Hij is aangesteld door de MSMA om de onderhandelingen met MotoGP SEG te leiden. Op 5 februari kwam dezelfde groep bij elkaar in de hospitality van Ducati, waar ook Ducati-baas Gigi Dall'Igna aanwezig was. Later op die dag volgde nog een meeting met Dorna-baas Carmelo Ezpeleta.

Langzaam maar zeker komen de partijen dichter bij elkaar, maar het is nog onduidelijk wanneer er een overeenkomst wordt gesloten. De volgende MSMA-bijeenkomst vindt dinsdag plaats in Buriram, waar aankomend weekend het nieuwe MotoGP-seizoen wordt geopend. Het zou niet per se verrassend zijn als daar een doorbraak wordt bereikt, want uiteindelijk willen beide partijen dat er in 2027 weer een kampioenschap wordt gehouden.

Carmelo Ezpeleta, de CEO van MotoGP Sports Entertainment Group. Foto door: Alexander Trienitz

Het belangrijkste twistpunt in de onderhandelingen is de verdeling van de inkomsten van het kampioenschap, waarvan het grootste deel uit de televisierechten komt. Met het huidige voorstel van MotoGP SEG wordt een vast bedrag van 8 miljoen euro per team gegarandeerd, maar de fabrikanten pushen voor een model met voor ieder team een percentage van de totale inkomsten van de MotoGP.

Dat model wordt in F1 - dat ook eigendom is van Liberty Media - al gebruikt. De MotoGP-teams denken dat Liberty een sleutelrol gaat spelen in de groei van de sport. Daarom stellen ze ook dat het delen in de opbrengsten de sterkst mogelijke stimulans zou zijn. MotoGP SEG wil echter verder met de huidige structuur, maar dan wel met verbeterde financiële voorwaarden.

Vanwege deze onderhandelingen hebben de fabrikanten besloten om de officiële bevestigingen van hun line-ups voor 2027 nog even voor zich te houden. De stilte wordt ingezet als een pressiemiddel, hoewel de effectiviteit ervan nog moet blijken. De fabrikanten zijn immers de meest betrokken belanghebbenden in het MotoGP-project, omdat ze al miljoenen hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van de gloednieuwe motoren voor 2027.