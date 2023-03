Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia en Marc Marquez namen donderdag plaats in het eerste deel van de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal. Het nieuwe tijdperk van de MotoGP begint dit weekend met een vernieuwd weekendschema. Een langere tweede vrije training, een kortere derde training en de kwalificatie aan het eind van de zaterdagmorgen. Het is de opmaat naar dé nieuwigheid in de MotoGP: de sprintrace. Of, zoals Dorna Sports het communiceert: de MotoGP Sprint. Daardoor is het aantal starts in 2023 verdubbeld tot 42. Dat brengt extra risico met zich mee, vindt oud-wereldkampioen Fabio Quartararo. “Als het helpt om de fans naar de sport te trekken is het goed, maar je moet ook beseffen dat het extra risico met zich meebrengt. Je krijgt 21 weekenden met een dubbel aantal starts. Je moet altijd op de limiet rijden, het telt zwaar mee voor het kampioenschap.”

De Fransman is er niet van overtuigd dat het daadwerkelijk een verbetering is voor de show. “We zullen snel meer weten over het nieuwe schema als we een aantal races gehad hebben.” Van de 777 punten die in het MotoGP-seizoen 2023 te verdienen zijn, worden 252 WK-punten verdeeld in de sprintraces. Dat is niet de grootste zorg van Marc Marquez. De Honda-rijder denkt dat de aanloop naar de sprintrace te veel vraagt van de rijders en teams. “Het idee van de sprintraces spreekt mij wel aan, maar het schema voor het weekend is wat mij betreft té veeleisend. Vrijdag telt al voor de kwalificatie, de tweede training is een soort kwalificatie om plaatsing af te dwingen voor Q2. Het is veeleisend, 21 weekends op deze manier wordt heel erg pittig. Ik kijk wel uit naar de sprintraces, op de baan zal het genieten worden en ook voor de kijkers wordt het mooi.”

'Verandering in de MotoGP was hard nodig'

Marquez verwacht dat er gedurende het seizoen nog geschoven zal worden met het schema, ondanks dat dit momenteel niet in de plannen van Dorna past. “In de toekomst zullen we het in de Safety Commission bespreken en zaken aanpassen om de situatie te verbeteren.” De enige die dondermiddag echt enthousiast reageerde, was Francesco Bagnaia: “Een mooie verandering, ik juich het toe”, aldus de wereldkampioen. Ook hij heeft vraagtekens bij de invloed die het gaat hebben op het raceweekend. “Het verandert onze aanpak. In de tweede training heb je meer tijd om te werken en daar moet je ook een aanval doen op de snelste tijd. Het verandert wel. Ik heb een sprintsimulatie gedaan, het voelde goed. Het is een andere aanpak van een race. Je hoeft niet na te denken over het sparen van de achterband, je moet als een bezetene pushen. Het is een andere manier om de race aan te vliegen. Na drie of vier races zullen we beter begrijpen hoe we het moeten aanpakken. Het is een mooie verandering, ik juich het toe.”

De sprintrace is maar één deel van de veranderingen die de MotoGP toepast om de populariteit van de sport te verbeteren. Bagnaia en Quartararo zijn van mening dat verandering ‘noodzakelijk’ is. Marquez was de enige rijder die ook al in het gouden tijdperk van de MotoGP actief was. “Dit gesprek zouden we vijf jaar geleden niet gevoerd hebben”, stelt hij. De Spanjaard denkt dat hij maar zoveel kan doen om de sport te helpen. “Wij als rijders hebben een professioneel team nodig dat ons helpt, het is niet ons werk. We werken op het circuit en vechten met elkaar. Dat moet de show opleveren. Verder zijn er professionals die de kleine details voor hun rekening nemen, zeker voor de jonge rijders. Zij zijn de toekomst.”

Niet alleen toprijders hebben hun twijfel over de sprintrace. Satellietrijders maken zich zorgen over de beloning die staat tegenover het extra risico dat ze nemen.