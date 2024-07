Waarom MotoGP-racewinnaar Bezzecchi moeite heeft op de Ducati GP23

Vorig jaar was Marco Bezzecchi met drie Grand Prix-zeges en de derde plek in het kampioenschap nog een van de smaakmakers in de MotoGP. Dit jaar komt hij echter een stuk minder goed uit de verf. Na negen Grands Prix staat de teller pas op één podiumplaats, die hij tijdens de GP van Spanje in Jerez behaalde met P3. Daardoor bivakkeert de Italiaan momenteel op slechts de twaalfde plaats in de tussenstand met 53 punten. Ook is hij de laagst geklasseerde Ducati-rijder en staat hij bijna veertig punten achter teamgenoot Fabio di Giannantonio.

Zowel Di Giannantonio als Bezzecchi rijdt dit jaar op de Ducati GP23 van Team VR46. Deze motorfiets komt meer tekort ten opzichte van de GP24 dan dat de GP22 vorig jaar miste tegenover de GP23, maar de prestaties van Di Giannantonio bewijzen dat er meer in de motorfiets zit dan dat zijn landgenoot eruit haalt. Toch komt de moeizame start van het jaar niet als een verrassing voor Bezzecchi, zo vertelt hij in gesprek met Motorsport.com. "Ik besefte het meteen tijdens de wintertest. Ik voelde meteen dat het met de combinatie van de nieuwe motor en de nieuwe banden moeilijker was om met mijn rijstijl de kracht van beide factoren te benutten", legt hij uit.

Te veel grip

Opvallend genoeg lijkt de rijstijl van Bezzecchi niet goed te passen bij de extra grip die GP23 aan de achterkant heeft. De problemen worden nog eens vergroot doordat de nieuwe achterband van Michelin ook meer grip levert. "De motor is anders dan mijn motor van vorig jaar. Hij heeft meer grip en vooral onder een hellingshoek, dus tijdens trail braking, in het midden van de bocht en bij het opendraaien van het gas. Tijdens de test in Valencia van vorig jaar voelde ik dit kenmerk al toen ik de motor uitprobeerde", herinnert Bezzecchi zich van de test eind 2023, toen de oude banden nog werden gebruikt.

"Met de oude constructie van de banden behaalde ik de derde plaats in de eerste test met de nieuwe motor. Het verschil was er dus, maar het was niet groot. Toen ik in Sepang voor het eerst met de nieuwe banden testte, voelde ik dat ik op deze vlakken te veel grip had" vervolgt de rijder uit Rimini. "Tijdens trail braking, in het midden van de bocht en het opendraaien van het gas voelde het alsof de motor geduwd werd, in plaats van dat die stuurde. Ik begon het lastig te krijgen en begon de voorband kapot te rijden. Ik kon de remmen ook niet op het juiste punt loslaten om snelheid mee te nemen in de bocht. De motor wilde altijd wijd gaan. Sindsdien hebben we moeite met dit probleem."

Marco Bezzecchi en crew chief Matteo Flamigni proberen het lek boven te krijgen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi is een van de vier rijders die dit jaar op een Ducati GP23 racet. Van dat gezelschap is Marc Márquez de hoogst geklasseerde in de titelstrijd, gevolgd door Di Giannantonio en Álex Márquez. Van de vier coureurs is Bezzecchi dus degene die de meeste moeite heeft met de motorfiets en hij erkent dan ook dat de anderen zich beter hebben aangepast aan het karakter van de motor. "Ik kijk altijd naar de data van iedereen en ik zie altijd hetzelfde. Ik heb moeite in het midden van de bocht, het loslaten van de rem en op het gas gaan. De anderen passen zich sneller aan dan ik, dus ik probeer me aan te passen en beter te worden."

Rijstijl aanpassen

Na negen raceweekenden in 2024 beseft Bezzecchi zich terdege dat de GP23 niet helemaal naar zijn smaak aangepast kan worden. In plaats daarvan moet de grootste verandering bij de rijder zelf vandaan komen om de problemen te overwinnen. Dat is geen eenvoudige klus, zoals de strubbelingen van Enea Bastianini in 2023 duidelijk hebben gemaakt. Zelfs met succesvolle aanpassingen lijkt meestrijden om de overwinningen dit jaar te veel gevraagd voor Bezzecchi, ook gezien de kracht van de GP24, maar de 25-jarige rijder zet desondanks alles op alles om het lek boven te krijgen.

"We werken ons iedere keer uit de naad om uit te zoeken wat de beste combinatie tussen rijder en de motor is, want uiteindelijk kan de rijder meer het verschil maken dan de motor. Ik probeer de data te bekijken en te zien wat ik beter of anders kan doen om mezelf te verbeteren", aldus Bezzecchi, die in 2025 naar het fabrieksteam van Aprilia verkast. "Natuurlijk proberen Matteo [Flamigni, crew chief] en het team daarna aan de motor te werken en de best mogelijke afstelling te vinden. Het beste is echter om te proberen mezelf aan te passen aan de motor en te wennen aan deze karakteristiek."