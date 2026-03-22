Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

De eerste Grand Prix van de MotoGP in Brazilië sinds 2004 werd enkele minuten voor de start drastisch ingekort. Van de geplande race-afstand van 31 ronden bleven uiteindelijk 23 ronden over. Over de aanleiding voor het inkorten van de race liet de MotoGP aanvankelijk weinig los, behalve dat het om 'degradatie van het circuit' ging.

Na afloop van de door Marco Bezzecchi gewonnen race werd duidelijk wat er precies aan de hand was. Tijdens de ronde op weg naar de startgrid hadden diverse rijders opgemerkt dat het asfalt in bocht 11 open begon te breken. Na overleg tussen promotor MotoGP Sports Entertainment Group en teamverbond IRTA werd vervolgens besloten om de lengte van de Braziliaanse GP met acht ronden in te korten.

Marc Márquez was een van de rijders die de situatie in bocht 11 aankaartte bij de organisatie. Toch benadrukte hij dat het veilig genoeg was om te racen. "De situatie was acceptabel genoeg om door te kunnen gaan. Het klopt wel dat het heel glad was als je dat punt, dat precies op de ideale lijn lag, raakte", legde de nummer vier van de race uit.

Opvallend genoeg was het bocht 11 waar Márquez de strijd om de derde plaats definitief verloor van Fabio Di Giannantonio. Dat had te maken met de staat van het asfalt. "Ik raakte dat punt, verloor de voorkant en ging richting de kerbstones", vervolgde hij. "Ik besloot om niet enorm te leunen op de kerbstones, ook al wist ik dat Diggia in de buurt was en me in zou halen. Maar het was beter om vierde te worden dan om te crashen."

Onacceptabele omstandigheden

Waar Marc Márquez de situatie goed genoeg vond om te racen, klonk vanuit zijn broertje Álex Márquez een ander geluid. "Tussen bochten 10 en 11 brak het asfalt open en kwamen er allerlei stenen los", legde de Gresini-rijder, die enkele blauwe plekken overhield aan opgeworpen steentjes, uit. "De omstandigheden vandaag waren vrij onacceptabel, maar het is wat het is. We hebben geracet en het was een goede show."

Álex Márquez was niet de enige die tijdens de race geraakt werd door losgeraakte stukjes asfalt, die vervolgens werden gelanceerd als iemand er overheen reed. Dat gold ook voor Álex Rins, die op zijn vinger werd geraakt en daar behoorlijk wat pijn aan overhield. Verder had hij het opbrekende asfalt niet opgemerkt tijdens de warm-up en de race.

"Ik voelde heel weinig grip. Dat kwam denk ik door het rubber van de Moto2. Ik zag niet dat er een stuk asfalt ontbrak, maar het klopt wel dat mijn vinger geraakt werd door een stuk asfalt", zei Rins, die verrast werd door het besluit om de race in te korten. "Ik denk dat niemand dit verwachtte, maar als de wedstrijdleiding dit besluit neemt, dan doen ze dat voor de veiligheid van de rijders."

Ook de zaterdag in Goiânia verliep niet vlekkeloos met een zinkgat op het rechte stuk. Foto door: German Garcia

Het opbrekende asfalt in bocht 11 en het daaropvolgende inkorten van de MotoGP-race was een nieuw hoofdstuk in de opstartproblemen die de terugkeer van de Braziliaanse GP hebben gekenmerkt. Op vrijdag moest het programma al op de schop vanwege enkele problemen langs het asfalt, waarna er op zaterdag lange tijd niet gereden kon worden vanwege een zinkgat op start-finish.

De manier waarop de organisatie hiermee omging, kreeg een grote pluim van Bezzecchi. "Ik ben eerlijk gezegd heel blij met het werk dat ze geleverd hebben met het circuit, want ze hebben alles in een heel korte tijd gedaan. Het was geweldig om te zien hoeveel moeite ze gisteren hebben gedaan om ons te laten racen, dus ik denk dat de organisatie het geweldig heeft gedaan", aldus Bezzecchi.

"Het klopt dat we wat kleine problemen hadden op de baan, maar uiteindelijk is het asfalt helemaal nieuw, net als alles rondom de baan en de paddock. We moeten dus blij zijn. Natuurlijk is het ook moeilijk als het weer is zoals het was. We hebben zaterdag en zondag geluk gehad, maar ik mag eerlijk gezegd niet klagen. Ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan."