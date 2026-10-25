MotoGP GP van Australië

Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste

Phillip Island kon geen afscheid nemen met een MotoGP-race vanwege slecht weer. De organisatoren van het kampioenschap leggen uit waarom de hoofdrace ondanks de slechte weersvoorspelling niet naar zaterdag werd verplaatst, zoals in 2023 het geval was

Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 14:19

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Het laatste optreden van de MotoGP op het Phillip Island Circuit eindigde op de slechtst mogelijke manier, zonder enige baanactie op zondag.

De slechte weersverwachting, die al sinds het begin van de week beschikbaar was, kwam uit en het kampioenschap nam afscheid van een van zijn meest iconische locaties met slechts twee demonstratieronden als groet aan de fans die de tribunes naar verwachting hadden gevuld voor een recordopkomst. Er zou echter niet geracet worden, terwijl iedereen juist daarvoor was gekomen.

Phillip Island werd zondagochtend vroeg wakker met zware regen en harde wind. Slecht zicht voorkwam dat de medische helikopter kon vliegen, terwijl die essentieel was om coureurs bij een ernstig ongeval te evacueren, zeker op het Australische circuit. De afstand tot Melbourne op het vasteland, waar het aangewezen ziekenhuis zich bevindt, maakt vervoer per ambulance over de weg onpraktisch, omdat de rit langer duurt dan de maximale limiet van 45 minuten.

Daardoor konden er geen sessies van start gaan, ondanks dat de baan zelf als veilig genoeg werd beschouwd om op te racen. Het tijdschema werd herhaaldelijk uitgesteld voordat de sessies uiteindelijk werden geannuleerd. Bovenal probeerden de organisatoren de MotoGP Grand Prix te redden door die naar voren te halen, in een vergelijkbare stap als op zaterdag bij de Braziliaanse GP, toen de sprintrace in Goiania opnieuw werd ingepland nadat er na de kwalificatie een gat in de baan was ontstaan.

Het bleek echter op geen enkel moment mogelijk om MotoGP-motoren de baan op te sturen. Na meerdere vertragingen werd uiteindelijk vóór 16.00 uur lokale tijd besloten om de 18e volledige race van het seizoen te annuleren.

De beslissing was vooral gunstig voor Aprilia-coureur Jorge Martin, die de race door een blessure toch al zou missen en nu op slechts 10 punten achterstand blijft van Marc Marquez, die de kans misliep om een beslissende stap in het kampioenschap te zetten.

Aan het einde van de dag bleef onder fans en journalisten echter één vraag hangen: als de slechte weersverwachting al bekend was, waarom werd de Grand Prix dan niet naar zaterdag verplaatst? Er was een precedent: de Grand Prix van Australië van 2023.

Bij die gelegenheid werden vergelijkbaar moeilijke omstandigheden verwacht, waarop de organisatoren van het kampioenschap vrijdag proactief besloten de hoofdrace naar zaterdag te verplaatsen, wanneer de verwachting gunstiger was. De sprint werd vervolgens voor zondag ingepland, met als doel het puntenverlies te beperken als een van beide races geannuleerd moest worden.

The riders and bikes line up

Photo by: Robert Cianflone / Getty Images

Dat was uiteindelijk ook wat gebeurde: de hoofdrace vond op zaterdag plaats, met Johann Zarco als winnaar, terwijl de sprint van zondag werd geannuleerd.

Voor de editie van 2026 was de slechte weersverwachting al sinds woensdag beschikbaar. Op donderdag opperde Fabio di Giannantonio zelf tegenover de media de mogelijkheid dat dezelfde beslissing als drie jaar eerder genomen kon worden. Een dergelijke wijziging bleef echter uit.

Meerdere journalisten vroegen de organisatoren van de MotoGP waarom zij de wijziging in het tijdschema niet hadden herhaald, die in 2023 breed was geprezen vanwege de snelle reactie van het kampioenschap op de weersverwachting. Een woordvoerder van het kampioenschap gaf uitleg.

MotoGP Sports Entertainment Group stelde dat, hoewel de verwachting voor zondag slecht was, niet werd verwacht dat de omstandigheden zo zouden verslechteren dat racen onmogelijk zou worden.

"Race Direction hield de weersverwachting voor het weekend zeer nauwlettend in de gaten. Er was voor zondag regen en wind voorspeld, maar niet in die mate dat het risico bestond dat de races niet gehouden konden worden", zei de woordvoerder.

Het kampioenschap legde ook uit dat er op zaterdag geen aanwijzing was dat het zicht de inzet van de medische helikopter op zondag zou verhinderen.

"Op zaterdag was er geen informatie dat het zicht beperkend zou zijn en dat helikoptervluchten op zondag niet mogelijk zouden zijn", voegde de woordvoerder toe.

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- Het Motorsport.com-team

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