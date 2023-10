Waarom MotoGP besloot om sprintrace GP Australië te schrappen

Vrijdag greep de MotoGP wegens de slechte weersverwachting voor zondag al in door de races om te draaien. Zaterdag werd zodoende de Grand Prix van Australië al verreden, terwijl de sprintrace juist een plekje op zondag kreeg. Uiteindelijk kon de korte race zondag niet afgewerkt worden. "We hadden uiteindelijk geen keuze. We wisten dat de voorspellingen slecht waren en opvallend genoeg stond de hele week al slecht weer ingetekend voor zondag. Daar hebben we op geanticipeerd door de races om te wisselen. De omstandigheden waren vervolgens zoals voorspeld", vertelde wedstrijdleider Mike Webb over het besluit om de sprintrace te schrappen.

De regen was uiteindelijk niet het probleem op Phillip Island, maar de harde wind - en in het bijzonder de zware windstoten - voorkwam dat de MotoGP-rijders de sprintrace konden afwerken. Daarbij leunde de MotoGP volgens Webb ook op de informatie die vergaard werd tijdens de kwalificatie in 2019, die om dezelfde reden werd afgebroken. "Wetende wat de windomstandigheden waren in 2019, wat we de afgelopen dagen hebben ervaren en hoe het vandaag was volgens de updates, was de wind onder het niveau van 2019 en goed genoeg om aan de dag te beginnen. Vervolgens begonnen er windstoten te komen en daardoor werd de Moto2-race natuurlijk stilgelegd. Gedurende de dag hebben we de normale windomstandigheden gemeten, maar ook de windstoten. Die werden steeds harder. Aangezien we een race stillegden wegens de windomstandigheden, konden we niet aan een andere race beginnen tenzij er verbetering zou zijn. Het werd slechter, dus we hadden uiteindelijk geen keuze."

Crash Vietti aanleiding om Moto2-race stil te leggen

Eerder op de dag werkten de MotoGP, Moto2 en Moto3 een warm-up af op Phillip Island, waarna de twee lichtste klassen wel aan hun Grand Prix van Australië begonnen. De Moto3 reed de race wel uit, maar de krachtmeting van de Moto2 werd na negen ronden definitief gestaakt wegens de wind. De directe aanleiding voor de rode vlag was de crash van Celestino Vietti, die volgens Webb de eerste was waarvan vaststond dat een windstoot daaraan ten grondslag lag. "Er waren veel crashes die in onze ogen, met Loris [Capirossi] erbij betrokken, werden veroorzaakt door de grip van de banden in de regen. Dat is normaal in zo'n situatie. Er waren enkele valpartijen waarbij de coureurs naderhand mogelijk zeggen dat ze ietwat van de lijn werden geblazen, maar Vietti's crash was inderdaad de eerste die we echt konden linken aan de wind", zei Webb.

"Water op de baan kunnen we begrijpen, want we weten wat het gripniveau ongeveer is en we kunnen naar de rondetijden kijken. Wind is voor ons echter moeilijk in te schatten, doordat het iedere seconde kan veranderen. Dat maakt het lastig om het te beoordelen", vervolgde Webb, die tot afgelasting besloot na overleg met alle MotoGP-teambazen. "Ook is er [na de warm-up] met alle coureurs gesproken in de pitbox om hun mening te peilen. Daarbij was natuurlijk een groot bereik qua meningen, afhankelijk van wie de coureur is, hun omstandigheden en dergelijke. Daarom spraken we met de teams door te zeggen: dit zijn onze opties en dit is de situatie op dit moment. Maar om een verkenningsronde te rijden en daarna te racen, terwijl de omstandigheden meetbaar slechter zijn dan toen we de rode vlag uithingen, was geen optie."