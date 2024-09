Waarom Oliveira juiste persoon voor MotoGP-project Yamaha kan zijn

Na vier seizoenen op een KTM en twee jaar op een Aprilia gaat Miguel Oliveira in 2025 aan de slag met een Yamaha van Pramac Racing. Hij verruilt huidig werkgever Trackhouse voor het team van Paolo Campinoti, dat overstapt van Ducati-motoren naar exemplaren van Yamaha. De Japanse fabrikant heeft het momenteel lastig en doet verwoede pogingen om het tij te keren, maar voorlopig blijft de achterstand op met name Ducati groot. De komst van een tweede team met Yamaha-motoren moet helpen om het gat te dichten en Oliveira kan in dat opzicht een belangrijke rol spelen, denkt voormalig teamgenoot Brad Binder.

"Hij is een geweldige rijder en op basis van wat we zien denk ik dat zijn stijl bij deze Yamaha kan passen", stelt Binder, die in de Moto2 al teamgenoot was van Oliveira, met wie hij in 2021 en 2022 herenigd werd bij Red Bull KTM. Zowel de rijstijl als de persoonlijkheid van de Portugees kunnen een goede match zijn met Yamaha, vervolgt Binder. "Hij is niet de rijder die altijd het laatste remt, maar hij is heel goed in het laten rollen van de motor en in het optrekken bij het uitkomen van de bocht. Ik denk dat hij van grote waarde kan zijn voor Yamaha en ik denk dat het bij hem past. Hij is altijd heel open en behulpzaam en dat is misschien wel wat ze nodig hebben."

Gevoelig, maar kan om problemen heen rijden

Oliveira moet bij Pramac en Yamaha een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van de YZR-M1. Dat is volgens Sebastian Risse, de technische manager van KTM in de MotoGP, een klus die je de 29-jarige rijder wel kunt toevertrouwen. "Toen hij bij het MotoGP-project kwam - als een heel nette rijder - leverde hij een grote bijdrage aan hoe we de motorfiets hebben ontwikkeld", vertelt Risse, die wel opmerkt dat de resultaten destijds niet altijd even positief waren. "Alles werkte perfect, of het was moeilijk om gemiddelde prestaties te vinden. We beleefden samen geweldige momenten, maar ook veel moeilijke momenten meegemaakt."

Dit jaar zit Oliveira nog op een Aprilia van Trackhouse, volgend jaar op een Yamaha van Pramac. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Wat betreft de eigenschappen van Oliveira als MotoGP-rijder stelt Risse dat de rijder uit Pragal op sommige fronten behoorlijk gevoelig is. "Gevoelig zijn is een heel algemeen ding. Er waren sommige delen van de motor waar hij heel gevoelig mee was, op andere gebieden kon hij gewoon om problemen heen rijden", legt een van de belangrijke KTM-technici uit. "Hij had zo zijn karakter met betrekking tot zijn rijstijl. Sommige dingen moesten precies zijn zoals hij ze wilde, en dan kon hij met heel veel andere dingen gewoon omgaan."

Gentleman, op en naast de baan

Ook vanuit de hoek van Raúl Fernández, zijn huidige teamgenoot bij Trackhouse Racing, krijgt Oliveira lof toegezwaaid. De Spanjaard werkt in 2024 voor het tweede jaar op rij met hem samen en is hem dankbaar voor de dingen die hij in de afgelopen tijd heeft kunnen leren van zijn ervaren teamgenoot. "Toen ik veel moeite had om de motor te begrijpen, vooral vorig jaar, keek ik veel naar zijn data om te begrijpen wat er gebeurde. Hij is een heel goede rijder, zeker als de baanomstandigheden net als in Aragón lastig zijn. Je kunt altijd iets leren van Miguel. Hij is een heer, zowel op de baan als in de pitbox."

Tijdens de persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van San Marino heeft Oliveira zelf ook gesproken over zijn aanstaande overstap naar Pramac Yamaha. Door die overstap rijdt hij volgend jaar op zijn derde verschillende MotoGP-motor. Naast dat dit Yamaha nuttige informatie kan opleveren, zegt dat volgens de Portugees zelf ook wel wat over zijn aanpassingsvermogen. "Aangezien ik bij twee fabrikanten betrokken ben geweest, denk ik dat ik me best goed kan aanpassen. Ik rij op een totaal andere manier dan twee jaar geleden en ik denk dat dit zeker kan helpen om feedback te geven en dingen sneller in gang te zetten", aldus Oliveira. "Onderdeel zijn van een team als Pramac, dat het tweede fabrieksteam wordt, vind ik een enorme motivatie en ik kan niet wachten om te beginnen."