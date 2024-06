In 2023 was Marco Bezzecchi nog een van de sterren van het MotoGP-seizoen. Op een Ducati van één jaar oud wist hij drie Grands Prix te winnen, om uiteindelijk als derde te eindigen in de strijd om de wereldtitel. Voor 2024 had de 25-jarige Italiaan de kans om bij Pramac met de nieuwste versie van de Ducati te rijden, maar hij gaf de voorkeur aan een langer verblijf bij het vertrouwde VR46. Daar zit hij opnieuw op een ouder model van de Desmosedici GP.

Het contrast met vorig jaar is echter groot voor Bezzecchi, die tot dusver nog niet dezelfde vorm heeft laten zien. Na zeven Grands Prix staat zijn teller pas op één podiumplaats, die hij tijdens de Grand Prix van Spanje behaalde door derde te worden. Dat leek het moment te zijn waarop de rijder uit Rimini eindelijk goed gewend leek te zijn aan de Desmosedici GP23, maar sindsdien is hij niet hoger meer geëindigd dan de elfde plaats in Catalonië. Daardoor bezet Bezzecchi slechts de elfde plaats in de tussenstand met 45 punten, 29 stuks minder dan teamgenoot Fabio di Giannantonio en zelfs 91 punten minder dan Marc Márquez, die op dezelfde motorfiets derde staat in het kampioenschap.

Geen zorgen om moeizaam seizoen Bezzecchi

De aankondiging van maandag dat Bezzecchi na het huidige MotoGP-seizoen vertrekt bij VR46 om aan de slag te gaan voor het fabrieksteam van Aprilia is daardoor dan ook een kleine verrassing te noemen. Voordat de deal beklonken werd, heeft de fabrikant uit Noale echter goed gekeken naar waar het bij Bezzecchi aan schort dit jaar, verzekerde CEO Massimo Rivola van Aprilia Racing. "Hij heeft het lastig, dat is een goed punt. Als een rijder het ene jaar heel goed presteert en het jaar daarna heel anders verloopt, dan vraag je je af of dat betekent dat diegene niet genoeg talent heeft of dat er andere dingen zijn die wat problemen veroorzaken", stelde Rivola in een persconferentie naar aanleiding van de deal met Bezzecchi.

Het huidige MotoGP-seizoen verloopt nog niet naar wens voor Marco Bezzecchi.

De conclusie van Rivola en Aprilia luidde uiteindelijk dat andere factoren eerder de aanleiding zijn voor de povere prestaties van Bezzecchi dan de rijder zelf. "Mijn gevoel is dat de versie van vorig jaar de 'echte' Bez is en de versie van dit jaar niet. Ik hoop ook dat zij [VR46] de neppe versie houden, zodat wij betere resultaten krijgen. Ik geloof sterk in zijn snelheid en talent." Daarnaast zou Bezzecchi ook qua karakter goed bij Aprilia moeten passen, stelde Rivola. "Hij heeft een Mediterraans karakter en daar zijn we wel aan gewend. Aleix [Espargaró] is er een voorbeeld van en Jorge [Martín] lijkt er ook een te zijn. De rijders zullen de garage van Aprilia motiveren, maar daar kijk ik naar uit."

Deals snel tot stand gekomen

Bezzecchi komt bij Aprilia aan de zijde van Jorge Martín te rijden, die overkomt van Pramac Ducati. Met dit rijdersduo is Rivola vanzelfsprekend blij. "Ik denk dat ik het niet beter had kunnen doen. Ik had geen betere rijders kunnen kiezen voor volgend jaar", zei de topman. De deals met beide rijders kwamen sinds de Italiaanse Grand Prix van begin juni snel tot stand, iets wat Rivola eigenlijk ook wel had verwacht. "Mugello moest een soort deadline zijn voor Jorge en ik wilde er klaar voor zijn om hem aan te trekken. Dat was het geval. Daarna maakte Maverick zijn beslissing en hij speelde het goed door ons vooraf op de hoogte te brengen."

"Tussen Mugello en nu zit niet veel tijd, maar voor mij was Bezzecchi de duidelijke keuze. Laten we zeggen dat de puzzelstukjes wederom best snel op hun plek vielen", vervolgde Rivola, die geen wrok koestert jegens Maverick Viñales. De Spanjaard vertrekt eind 2024 bij Aprilia, dat hem halverwege 2021 oppikte na zijn vroegtijdige exit bij Yamaha. Viñales vertrek naar KTM Tech3 maakte het echter ook mogelijk om een belangrijke wens van Rivola in vervulling te laten gaan. "Ik respecteer het besluit van Maverick volledig. Het is een beetje zonde natuurlijk, maar het geeft ons wel de kans om een Italiaanse rijder te kiezen. En dan is het ook nog een ijzersterke."