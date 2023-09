De redenen waarom Bezzecchi VR46 boven fabrieksmotor bij Pramac verkoos

Met twee Grand Prix-overwinningen in de eerste tien raceweekenden van 2023 heeft Marco Bezzecchi zichzelf definitief op de kaart gezet in de MotoGP. Door zijn aflopende contract bij VR46 Ducati en zijn goede prestaties is hij een belangrijke speler geworden op de rijdersmarkt voor 2024. De 24-jarige coureur uit Rimini werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Pramac Ducati, wat zijn enige kans op een fabrieksmotor was voor volgend jaar. Desondanks werd in de aanloop naar de Grand Prix van Catalonië duidelijk dat Bezzecchi de voorkeur geeft aan een langer verblijf bij VR46, waar hij zijn contract met een jaar verlengde.

In Oostenrijk werd al duidelijk dat Valentino Rossi zelf bij Bezzecchi had aangedrongen om bij het team te blijven, naar nu blijkt dus met succes. Desondanks gaf de nummer drie in het huidige kampioenschap op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan dat het geen eenvoudige beslissing was. Het menselijke aspect gaf daarbij uiteindelijk de doorslag. "Het is altijd interessant als je de kans hebt om een fabrieksmotor te krijgen. Maar eerlijk gezegd is de menselijke kant van het team heel belangrijk voor mij", trapte Bezzecchi af over de redenen achter zijn keuze. "Ik heb jaren een relatie opgebouwd met deze jongen en dat is voor mij heel belangrijk om op deze manier te kunnen presteren. Ik was niet zeker of ik in korte tijd zo'n sterke relatie kon opbouwen bij een ander team, want in de MotoGP moet je tegenwoordig heel snel al presteren. Daarom was het voor mij makkelijker om bij dit team te blijven."

Menselijk aspect draagt vaker bij aan succes in MotoGP

Bezzecchi voegde eraan toe dat de nadrukkelijke interesse van Rossi in een langere samenwerking ook een rol speelde in zijn besluit, ook omdat hij de MotoGP naar eigen zeggen niet had gehaald als de negenvoudig wereldkampioen hem niet had gesteund. Daarnaast is de Italiaan niet bang dat hij door zijn keuze minder steun van Ducati ontvangt in 2024. "Hun ondersteuning is fantastisch. Ze proberen ons altijd te helpen en het beste advies te geven. Ook werken ze tot het laatste moment voor de race met ons om voor de best mogelijke verbeteringen te zorgen", verklaarde Bezzecchi, die door regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia gesteund wordt in zijn keuze. "Mijn suggestie was doorgaan bij hetzelfde team, want ik heb min of meer hetzelfde nodig als Bez: de menselijke kant. Als je je goed voelt bij het team en een oude, maar competitieve motor hebt, kun je voor de topposities strijden."

Marco Bezzecchi kon Johann Zarco opvolgen bij Pramac Ducati, maar blijft VR46 toch trouw. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia haalde vervolgens het voorbeeld van Marco Simoncelli aan, die in 2008 in de 250cc geen fabrieksmotor had, maar mede door het goede gevoel bij zijn team toch wereldkampioen kon worden. Ook voor rijders als Rossi en Marc Marquez speelde het menselijke aspect een voorname rol bij hun successen. Rossi ondervond zelf ook dat het verruilen van een vertrouwde omgeving voor een op papier beter situatie geen garantie op succes is toen hij in 2011 de overstap van Yamaha naar Ducati maakte. Bovendien is een motor van één jaar oud niet per se een nadeel in het huidige competitieve landschap van de MotoGP. Zo staat Bezzecchi momenteel op zijn GP22 momenteel slechts zes punten achter Jorge Martin op de GP23 van Pramac. Enea Bastianini bewees het vorig jaar ook al door derde te worden in het kampioenschap en vier Grands Prix op zijn naam te schrijven.

Kansen maximaliseren op fabrieksmotor in 2025

Daarnaast lijkt Bezzecchi ook verder vooruit te kijken met zijn besluit om bij VR46 te blijven. Hoewel er over een tweejarige deal is gesproken, heeft hij een contract voor slechts één jaar getekend. Beide partijen hebben klaarblijkelijk ingezien dat de meeste fabrieksmotoren in 2025 vrijkomen, terwijl een overstap naar Pramac in 2024 geen garanties biedt dat hij het jaar erna bij een fabrieksteam terecht kan. Dat geldt helemaal als Bezzecchi moeite zou hebben om de overstap een nieuwe omgeving te verwerken. Door bij VR46 te blijven blijft de Italiaan onderdeel van de sfeer die hem nu naar goede resultaten stuwt.

Als Bezzecchi in 2024 weer dergelijke resultaten neerzet, kan Ducati eigenlijk niet om hem heen met betrekking tot een plekje bij het fabrieksteam in 2025. Dat lijkt dan ook zijn intentie te zijn. "Toen ik sprak met Vale en Uccio [Salucci] over het contract, was er zeker de mogelijkheid om een tweejarige deal te maken", vervolgde Bezzecchi. "Maar ik heb besloten om slechts voor een jaar te tekenen, omdat er volgend jaar veel meer fabrieksmotoren beschikbaar komen. Natuurlijk is het voor iedere MotoGP-coureur een doel om voor een fabrieksteam te rijden. Dat geldt dus ook voor mij, maar ook voor de [VR46] Academy. Uiteindelijk zijn we dus op één jaar uitgekomen."

Met het besluit om bij VR46 te blijven laat Bezzecchi in ieder geval zien dat hij in pas zijn tweede MotoGP-seizoen al zeer volwassen is, maar ook dat er een uitstekend team is neergezet waardoor de coureur deze keuze wilde maken. Het besluit kan eveneens grote gevolgen hebben voor een andere rijder uit de VR46 Academy, want Franco Morbidelli staat op pole-position om aan de slag te gaan bij Pramac. Rossi's push om Bezzecchi te behouden kan daardoor nieuw leven blazen in de carrière van een coureur die voor het tweede jaar op rij een lastig seizoen beleeft bij Yamaha.