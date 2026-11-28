MotoGP GP van Valencia

Waarom Marc Márquez straf kreeg voor verlaten startgrid Valencia, terwijl hem niets te verwijten viel

We analyseren Marquez' controversiële dubbele long-lap-penalty in de sprintrace

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 16:39

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De laatste sprintrace van Marc Márquez in de MotoGP werd zaterdag verstoord door een probleem waar hij niets aan kon doen en door een straf die zijn resultaat beïnvloedde. Het was een straf waar veel fans het niet mee eens waren, afgaand op het boegeroep vanaf de tribunes in Valencia.

De start van de laatste sprintrace van het seizoen 2026 werd uitgesteld door een probleem dat zelden voorkomt: een defect aan de startlichten. De rode lichten bleven te lang branden, waarna de hele grid klaagde. De rijders staken hun hand op om aan te geven dat de startprocedure veel te lang duurde.

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In werkelijkheid waren er eerder in het weekend al vertragingen in de procedures van de wedstrijdleiding geweest. Al in Q2 viel op dat het veel te lang duurde voordat er een gele vlag werd getoond na een crash van Ai Ogura in de slotminuten. Marco Bezzecchi kon dat punt zelfs nog passeren, acht seconden na de crash, zonder de vlag te zien. Die werd pas twee seconden later getoond. Daardoor kon hij de pole-position veiligstellen zonder zijn beste rondetijd kwijt te raken, wat volgens de sportieve reglementen van de FIM wel had gemoeten als er een gele vlag had gehangen.

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De vertraging bij de start zorgde echter voor nog meer chaos. De huidige MotoGP-machines zijn prototypes die er niet op zijn gebouwd om stil te staan. Door het gebrek aan koeling raken hun systemen snel oververhit. Dat gebeurde precies met de Ducati van Márquez, die op de tweede plek op de startgrid stond.

Waar de andere motoren nergens last van hadden, begon de Italiaanse machine zichtbaar te roken. Marc probeerde zijn motor te starten, vooral om er wat frisse lucht doorheen te krijgen, maar dat lukte niet. Daarna vatte de Ducati vlam, waarna Márquez van de motor sprong om te voorkomen dat hij brandwonden zou oplopen. Toch gaf hij aan dat hij enkele verwondingen had opgelopen, terwijl delen van zijn leren pak zwartgeblakerd waren.

Daardoor was de motor onbruikbaar en moest de brandweer het vuur met een blusser doven. Márquez ging meteen richting pits, net als de motor waarmee hij de race had moeten starten, en haalde zijn tweede machine op, die al door zijn team was klaargezet. De sprintstart was vanwege het incident intussen met de rode vlag afgebroken.

Het duurde meer dan 20 minuten voordat de sprintrace kon beginnen, nadat het probleem met de lichten was opgelost. Hoewel het probleem met zijn motor buiten zijn macht lag, kreeg Márquez toch een straf voor wat er was gebeurd. De tienvoudig wereldkampioen kreeg een dubbele long lap penalty omdat hij de grid had verlaten. Die voerde hij in de sprint precies uit in ronde zes en zeven, waarna hij zijn laatste korte race als 13e eindigde.

De grid verlaten met een probleem aan de motor: altijd straf

Waarom kreeg Márquez dan straf? Daarvoor moeten we naar de sportieve reglementen van de FIM MotoGP kijken. In het deel over vertraagde starts staat dat een rijder een straf krijgt zodra hij de grid verlaat vanwege een probleem met zijn motor.

Het controversiële aan de formulering van die regel is dat er geen onderscheid wordt gemaakt in de aard van zo'n probleem. Het maakt niet uit of het uit de motor zelf voortkomt of door een externe factor wordt veroorzaakt, zoals deze zaterdag met de lichten gebeurde.

Toch is het begrijpelijk dat het gevoel ontstond dat Márquez onterecht was bestraft. De motor vloog immers niet in brand door een defect aan de Ducati of door toedoen van de rijder, maar door nalatigheid waar geen van beide partijen veel invloed op had.

De regel over afgebroken starts luidt echter als volgt:

18. Start vertraagd Als er een probleem is dat de veiligheid bij de start in gevaar kan brengen, zal de starter de procedure Start Delayed als volgt in gang zetten:

Vanaf het platform van de starter wordt met een rode vlag gezwaaid en het rode licht blijft branden.

Het bord “Start Delayed” wordt vanaf het platform van de starter getoond en een marshal zwaait vanaf het signaleringsplatform met een gele vlag bij elke rij van de startgrid.

Rijders moeten op hun startplek blijven staan met hun helm op, motoren mogen worden uitgezet.

De machine(s) die de procedure Start Delayed hebben veroorzaakt, worden naar de pitstraat gebracht, ongeacht welke werkzaamheden nodig zijn om de machine opnieuw te starten. Als ze opnieuw kunnen worden gestart of als er een reservemachine wordt ingezet (MotoGP-klasse), mag de rijder de opwarmronde vanuit de pitstraat beginnen, zijn gepubliceerde startpositie innemen en in de race een dubbele long lap penalty uitvoeren wanneer Race Direction dat opdraagt.

De reglementen verwijzen letterlijk naar de “machine(s) die de procedure Start Delayed hebben veroorzaakt”. In dit geval was het uiteindelijk echter geen motorfiets die een probleem veroorzaakte. Als er al een 'machine' de oorzaak was, dan waren het de lichten. Hun falen leidde uiteindelijk tot de oververhitting van de Ducati van Márquez.

Ondanks alles accepteerde de wereldkampioen de straf. Het zou echter niet verbazen als de reglementen naar aanleiding van dit incident worden bekeken, net zoals gebeurde na het controversiële vertrek van Márquez van de grid in Austin vorig seizoen en zijn pitentry in Jerez dit jaar.

Pedrosa eerder slachtoffer van vergelijkbare interpretatie van de regels

Het is goed om te vermelden dat dit niet de eerste keer is dat een mislukte start nadelig uitpakt voor een rijder die geen schuld heeft aan wat hem overkomt. Dani Pedrosa, die de sprint voor DAZN van commentaar voorzag, haalde een vergelijkbaar incident aan dat hem zelf overkwam.

Dat speelde tijdens de Grand Prix van San Marino van 2012 op Misano, toen hij zelf in de strijd om de wereldtitel verwikkeld was. Terwijl de grid al was gevormd, sloeg de motor van de Tsjech Karel Abraham af. Pedrosa legde uit: “Destijds werd de start uitgesteld door een defect aan een andere motor. Terwijl we stonden te wachten om te horen wat er aan de hand was, ging mijn motor door die vertraging kapot. Ze brachten hem terug naar de pitstraat en daardoor werd ik achteraan op de grid gezet. De rijder die het probleem had veroorzaakt, mocht vanaf zijn oorspronkelijke plek starten en een halve ronde later werd ik uit de race gereden”, besloot hij.

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- Het Motorsport.com-team

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