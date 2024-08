In zijn laatste MotoGP-seizoen bij Honda ging Marc Márquez maar liefst 23 keer tegen de vlakte. Na iets meer dan de helft van het huidige seizoen, zijn eerste en enige in dienst van Gresini, is de zesvoudig MotoGP-kampioen echter ook al zestien keer gecrasht. Met dat aantal voert Márquez de crashranglijst aan en ligt hij dus op schema om zijn eigen negatieve record van 2023 te verbreken. Toch laat hij dat gegeven ogenschijnlijk redelijk eenvoudig van zich af glijden. "Het klopt dat ik vaak ben gecrasht in het eerste deel van het seizoen", erkent Márquez na de vraag of het aantal crashes veroorzaakt wordt door zijn rijstijl of juist de aanpassingsperiode aan de Ducati GP23.

"Dat was niet mijn fout, maar het is zo dat ik de afgelopen races een paar crashes heb gehad die ik niet begreep. Dat heeft wat vertrouwen weggenomen", vervolgt de 31-jarige Spanjaard, die zich ook geen zorgen maakt om het hoge aantal valpartijen. "Nu moeten we proberen om op de juiste manier de limiet weer te vinden. Het positieve is dat ik vooral in trainingen crash, al ging ik in de sprint in Silverstone ook onderuit. Maar in de hoofdrace probeer ik normaal gesproken op de motor te blijven zitten en dat is het belangrijkste. Ik zou graag minder crashen, maar op dit moment is het een statistiek waar ik me geen zorgen om maak."

Lange droogte qua zeges geen issue

Ondanks de diverse crashes bivakkeert Márquez momenteel op de vierde plek in het kampioenschap, waarmee hij de beste rijder is die niet op een Ducati GP24 zit. Ook heeft hij al enkele podiumplaatsen behaald, maar overwinningen zijn tot dusver buiten bereik gebleven. De laatste keer dat de rijder uit Cervera er eentje heeft veiliggesteld, is alweer ruim duizend dagen geleden. Ook dat is echter een statistiek waar Márquez niet warm of koud van wordt.

"Het maakt mij niet uit. Ik weet dat dit een jaar is om op te bouwen en daar ben ik mee bezig", aldus Márquez, die in 2025 na zijn overstap naar het fabrieksteam van Ducati wil oogsten. "Ik probeer het vertrouwen op te bouwen en dat bekijk ik stap voor stap. We zijn zeker heel goed aan het seizoen begonnen, daarna volgde een stap terug en nu lijken we weer terug te komen. In deze tweede fase van het seizoen moeten we verder blijven bouwen en proberen om op het podium te staan. En als we dit jaar niet winnen, dan gebeurt dat volgend jaar wel."