Waarom Marquez ondanks uitspraak wél tot de top bij MotoGP-test behoorde

De driedaagse test op de locatie in Maleisië gaf veel aanwijzingen over wie de grootste sprong heeft gemaakt sinds 2023 en wie er met een achterstand het nieuwe seizoen in zou kunnen gaan. Te midden van de hoge hitte en vochtigheid zette tweevoudig regerend kampioen Francesco Bagnaia een zinderende tijd neer van 1.56.682 en voerde daarmee de tijdenlijst aan. Hij profiteerde van de iets koelere omstandigheden op donderdagochtend om het ronderecord te verbeteren. Zijn 2023-titelrivaal en Pramac-coureur Jorge Martin eindigde net geen twee tienden van een seconde achter hem op de tweede plaats met een tijd van 1.56.854, terwijl Ducati-teamgenoot Enea Bastianini slechts 61 duizendsten van een seconde achterstand had op de derde plaats.

De gemene deler van de 'grote drie' was dat ze allen op identieke machines reden: de GP24 met de nieuwste specificaties, een nieuwe krachtbron en aerodynamisch pakket. De vierde rijder met toegang tot dezelfde motor, Pramacs nieuwe aanwinst Franco Morbidelli, kreeg vorige maand een klap op zijn hoofd tijdens een privétest in Portimao en zal pas weer in actie komen tijdens de openingsrace in Qatar volgende maand. Afgezien van het trio was Alex Marquez van Gresini Ducati de enige andere rijder die de grens van 1.56 doorbrak tijdens de test, ondanks het feit dat hij reed op een Desmosedici die al een jaar oud is.

Hoewel de snelheid over één ronde een steeds grotere rol speelt bij het bepalen van de uiteindelijke uitslag in een raceweekend, blijft snelheid in een langere stint belangrijker. Op de laatste dag van de test voerden veel rijders een sprintsimulatie van tien ronden uit op Sepang, waardoor ze een idee kregen van hoe de rangorde eruit zou kunnen zien als het seizoen volgende maand officieel van start gaat op het circuit van Losail. Marc Marquez stond aan het einde van de test in Sepang slechts zesde op de tijdenlijst, maar tijdens lange runs - waar hij in het ritme van de GP23 kon komen - was hij de op twee na snelste, achter Martin en Bezzechi maar voor Bagnaia en jongere broer Alex.

Onheilspellende waarschuwing

Martin was met gemak de snelste van het stel en de enige rijder die in de 1.57 dook in een lange run. Hij noteerde ook zes ronden in het lage 1.58. Bastianini zat er dichtbij, maar zijn snelste rondetijd was 1.58.019 en hij had het moeilijk in de negende ronde, waar hij terugviel tot 1.59.380. In totaal noteerde hij zes ronden in de lage 58, twee keer in mid-58 en één in de hoge 58. Daarnaast reed hij ook nog een ronde in de lage 59. Ter vergelijking: Marquez voltooide de sprint met drie lage, vijf mids en twee hoge 1.58'ers, een indrukwekkende tijd aangezien het pas zijn vierde dag op de Ducati-machine was.

Verschillende andere rijders, waaronder Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro en Pedro Acosta waren ook snel over een lange run en kunnen vechten voor een podiumplek op basis van hun huidige tempo in deze omstandigheden. Marquez bagatelliseerde zijn kansen na Sepang door te beweren dat hij nog niet op hetzelfde niveau zit als de topcoureurs na zijn overstap naar Ducati in de winter, maar zijn racetempo moet een onheilspellende waarschuwing zijn voor zijn rivalen. De Spanjaard krijgt nog twee dagen op het circuit van Losail International Circuit op 19 en 20 februari om zijn vaardigheden op de Ducati verder aan te scherpen, voordat het nieuwe seizoen op 10 maart van start gaat.