Woensdag werd Marc Márquez aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Francesco Bagnaia in 2025 en 2026 bij het fabrieksteam van Ducati. De achtvoudig wereldkampioen kreeg zodoende de voorkeur boven Jorge Martín, die eieren voor zijn geld koos en maandag werd bevestigd als de opvolger van Aleix Espargaró bij Aprilia. Voorafgaand aan die aankondigingen wisselde Ducati meermaals van gedachten, waardoor de deal tussen Márquez en de fabrieksformatie pas zondag werd beklonken. Enkele dagen eerder had het merk nog aan Martín verteld dat hij de uitverkorene was, terwijl Ducati hoopte dat Márquez genoegen zou nemen met een fabrieksmotor bij Pramac.

Dat deed Márquez niet, waardoor dit plan in duigen viel. In een laatste poging om zowel Martín als Márquez te behouden binnen Ducati, vroeg de fabrikant uit Bologna aan beide rijders om het op de baan uit te vechten. In principe zou het zitje dan voor Martín zijn, al kon Márquez alsnog promotie afdwingen door wereldkampioen te worden. Die uitdaging accepteerde de 31-jarige Gresini-rijder niet. Bij de Spaanse radiozender SER gaf hij daar uitleg over. "Het is simpel. Als je het op de baan moet verdienen, moet je over dezelfde wapens beschikken. Dat is nu niet zo. Het is echter geen excuus en ik bewijs dat ik competitief kan zijn", verwees Márquez naar de Ducati GP23 die hij heeft, ten opzichte van de GP24 van Martín.

Nog geen jaar na de bekendmaking van zijn vertrek bij Honda, wist Márquez dus een plek in het fabrieksteam van Ducati te bemachtigen. Een van de hoofdrollen daarbij werd gespeeld door algemeen directeur Gigi Dall'Igna van Ducati Corse. "Dat ik bij Ducati kom, is te danken aan Gigi", erkende de dankbare rijder uit Cervera, die vermoedt waar hij zijn promotie vooral aan te danken heeft. "De factor die het zwaarste weegt, is prestaties op de baan. De engineers van Ducati hebben me verteld dat ze mijn progressie met de 2023-motor zien en dat dit veel zwaarder weegt dan de rest. Ook zijn er nog andere factoren."

Tot en met de Grand Prix van Valencia racet Márquez gewoon nog in dienst van Gresini, waar hij uitstekend aan het seizoen is begonnen. De Spanjaard stond al diverse malen op het podium en staat derde in de tussenstand, waardoor hij ook een rol lijkt te gaan spelen in de titelstrijd. Eerst wil Márquez echter weer eens een Grand Prix winnen, al houdt hij zich wel enigszins op de vlakte. "Een van de dingen die ik geleerd heb, is om niet geobsedeerd te raken", stelde hij. "Als alleen de overwinning genoeg is, dan volgen er veel crashes."