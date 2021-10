Waarom MotoGP-koning Marquez zichzelf opnieuw moet uitvinden

Het leven van Marc Marquez heeft het afgelopen anderhalf jaar in het teken gestaan van een vervelende en slepende armblessure. Na de crash in de Grand Prix van Spanje van 2020 heeft Marquez drie keer op de operatietafel gelegen, maar ook daarvoor was het al mis. In de twee winters ervoor ging hij twee keer onder het mes om zijn schouders te laten behandelen. Deze schoten bij het minste of geringste uit de kom en dat was een pijnlijke affaire voor de Spanjaard.

Na de beruchte val kwamen er nog drie operaties bij: de eerste om een plaat op de breuk te monteren, de tweede om de gebroken plaat te herstellen en de derde toen er een infectie geconstateerd werd op de plek waar Marquez behandeld was. Die laatste operatie vond inmiddels tien maanden geleden plaats. Sinds die operatie heeft Marquez een lange revalidatie doorlopen en is hij momenteel qua kracht en mobiliteit op het beste niveau dat hij ooit nog zal halen. Want het is hoogst onzeker of hij het niveau van zijn oude zelf nog gaat halen. Die factoren in acht genomen, in combinatie met wat de rijder en het team erover zeggen, lijkt het steeds logischer dat de dominantste coureur uit het afgelopen decennium zichzelf opnieuw moet uitvinden om ooit weer voor de titel te vechten.

Afgelopen zondag claimde de Repsol Honda Team-man in Austin zijn tweede overwinning sinds de terugkeer in de MotoGP. De zegetocht op the Circuit of the Americas was zo mogelijk nog overtuigender dan zijn overwinning eerder dit jaar op de Sachsenring. Het deed inderdaad denken aan de Marquez die overwinningen boekte in de tijd dat hij nog topfit was, toen hij het MotoGP-kampioenschap volledig domineerde. Het gat tussen hem en Fabio Quartararo was aan de finish 4,6 seconden. Alleen in 2016 was zijn voorsprong op COTA groter, toen werd Jorge Lorenzo op 6,1 seconden achterstand de tweede man in de Amerikaanse GP.

De gemene deler in de beide overwinning in Duitsland en de Verenigde Staten is dat beide circuits tegen de klok in gaan, de meeste bochten gaan naar links. Dit soort circuits zijn altijd gunstig geweest voor Marquez. Die voorkeur wordt nog meer geaccentueerd door het feit dat de Spanjaard nog altijd beperkt wordt door zijn rechterarm.

Het is geen toeval dat we de beste versie van de man uit Cervera gezien hebben op circuits als de Sachsenring, COTA of Aragon. Op dat laatste circuit eindigde hij na een schitterend duel met Francesco Bagnaia op de tweede plaats. Het zijn drie circuits die tegen de klok in draaien. Afgezien daarvan was de vierde plaats het beste resultaat van het seizoen. Die behaalde hij in Misano, waarna Marquez sprak over de pijn die hij gedurende de wedstrijd moest verbijten. De overtuiging waar Marquez zondag de Amerikaanse GP mee won deed mensen geloven dat de Spanjaard weer de coureur van weleer was. Marquez temperde die suggestie door te stellen dat hij nog altijd niet hetzelfde gevoel heeft als voor die horrorcrash in Jerez.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ik ben altijd sterk geweest op circuits die tegen de klok in gaan, maar de blessure heeft het verschil alleen maar groter gemaakt”, vertelde hij. “Het is makkelijk te verklaren: in bochten naar links kan ik sturen en pushen met mijn triceps, dat kan ik bochten naar rechts niet. Dan is het lastig rijden en dat maakt het gewoon heel moeilijk. Ik kan ook geen crashes meer redden. Ik weet niet precies waar ik fysiek gezien sta. Het verschil met mijn linkerarm is nog steeds heel groot. Het wordt wel steeds makkelijker om mijn ideale positie vast te houden in de remzones, maar ik kan de motor niet zo goed besturen en dat was een van mijn sterke punten. Het stuurwerk in de bochten is nu hetzelfde als bij de anderen.”

Een van de mensen die de beide versies van Marquez het beste kan vergelijken is Santi Hernandez, de crew-chief van Marquez bij Repsol Honda. “In tegenstelling tot wat we in het verleden gezien hebben, boekte hij deze overwinning op een andere manier”, vertelde hij. “Voor de blessure zagen we hem heel agressief als hij van richting moest veranderen, hij was heel bewegelijk. Zijn stijl is sinds zijn blessure heel erg veranderd.”

Afgezien van de zichtbare verandering in de stijl van Marquez liegt ook de stopwatch niet als het gaat om een kentering in de vorm van de 28-jarige coureur. In de eerste sector van het Circuit of the Americas, een van de meest uitdagende sectoren op de MotoGP-kalender, was Marquez voorheen heer en meester ten opzichte van zijn rivalen. Daar maakte hij het verschil, de tegenstanders konden hem dit jaar eenvoudig bijbenen in die sector. Zijn tijden waren identiek ten opzichte van wat Fabio Quartararo liet zien en zelfs een tiende langzamer dan wat Francesco Bagnaia op de mat legde.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het is voor de buitenwereld gissen naar de precieze status van Marquez, alleen hijzelf en zijn vertrouwelingen weten precies hoe hij ervoor staat. “Marc voelt zich niet goed, maar kan wel voor overwinningen vechten. Hij is er fysiek niet best aan toe, dat voel je aan alles. Het is krankzinnig wat hij nu doet”, zei Andrea Dovizioso, die in 2017, 2018 en 2019 met Marquez vocht om de wereldtitel.

Het is logisch dat Marquez constant aan het zoeken is naar verbetering aan zijn rechterarm. Hoe kan hij sterker worden? Hoe kan hij de arm beter bewegen en uiteindelijk betere resultaten boeken? Het is voor de sportman waarschijnlijk ontzettend lastig om het probleem zo nu en dan los te laten, de blessure heeft zijn leven het laatste anderhalf jaar beheerst.

Het herstel van Marquez verloopt langzamer dan gedacht, al is het opmerkelijk dat de coureur al in staat is om MotoGP-races te winnen. Hoe graag Marquez de hersteltijd ook wil versnellen, hij moet er niet op rekenen dat het nog veel harder gaat. “Ik ken zijn medische dossiers niet, maar het is tien maanden geleden sinds zijn laatste operatie”, vertelde een medische expert aan deze website. “In de meeste gevallen is de grootste verbetering al voor het eind van die termijn te zien. Vanaf nu zal het herstel minder snel evolueren en het lijkt er niet op dat hij nog veel verder zal herstellen.”

Het is moeilijk te voorspellen hoe de Catalaan zich verder zal ontwikkelen. Maar als hij daadwerkelijk weer voor de wereldtitel wil vechten, zal hij zichzelf moeten aanpassen op de fysieke gebreken en het vergt ook een zekere vorm van moed om zijn vertrouwde en succesvolle stijl los te laten. Alleen dan kan Marquez weer succesvol zijn op circuits die niet in de door hem gewenste richting gaan.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Dorna