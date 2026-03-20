Waarom Márquez denkt dat hij geen 'specialist' meer is op nieuwe MotoGP-circuits

Marc Márquez' vermogen om snel de limiet te vinden, gecombineerd met zijn kracht in omstandigheden met weinig grip, maakte hem in het verleden bijzonder sterk wanneer er een nieuw circuit op de kalender verscheen.

In het begin van zijn carrière won de Spanjaard de eerste MotoGP-races ooit op circuits als Austin, Termas de Río Hondo en Buriram. Ook vorig jaar zegevierde hij bij het debuut van Balaton Park op de kalender.

Toch denkt de fabrieksrijder van Ducati dat dat natuurlijke voordeel in de loop der tijd is afgenomen. Hij wijst daarbij op het uitblijven van overwinningen in de koningsklasse op nieuwere circuits zoals Portimão en Mandalika.

"Nou, vroeger was ik een specialist. Op de nieuwe circuits waar we zijn geweest, zoals Portimão en Indonesië, was ik dat eigenlijk niet meer. Dus we zullen zien hoe we ons aanpassen", zegt hij tegen DAZN.

"Goiânia is een kort circuit, wat betekent dat we veel ronden zullen rijden. En tegen zaterdag is het circuit eigenlijk niet meer nieuw; lange circuits zijn veel lastiger en daar kun je iets meer improviseren."

"Op korte circuits moet je meteen goed gepositioneerd zijn en op elk detail letten, omdat je zoveel ronden op dezelfde bocht rijdt."

Márquez denkt dat zijn vroege succes op nieuwe circuits vooral te danken was aan rijden op instinct, terwijl ervaring inmiddels heeft geleid tot een meer afgewogen aanpak.

"Het is wel zo dat ik op mijn twintigste, vijfentwintigste razendsnel kon aanpassen. Nu denk ik nog steeds dat ik me snel kan aanpassen."

"Maar het klopt dat een jonge coureur zich doorgaans sneller aanpast aan een nieuwe situatie dan een ervaren rijder. Dat komt doordat je dan meer op instinct rijdt. Toch gaan we proberen ons instinct te volgen en vanaf het begin snel te zijn."

Marquez' resultaten op nieuwe circuits

Circuit Jaar Resultaat Austin 2013 Winnaar Termas de Rio Hondo 2014 Winnaar Red Bull Ring 2016 Vijfde Buriram 2018 Winnaar Portimão 2020 DNS Mandalika 2022 DNS Balaton Park 2025 Winnaar

Het Autódromo Internacional Ayrton Senna is slechts 3,83 kilometer lang en daarmee het op één na kortste circuit op de kalender, na de Sachsenring. Om het gebrek aan testmogelijkheden te compenseren, heeft de MotoGP beide trainingssessies op vrijdag verlengd, zodat coureurs meer tijd op de baan krijgen.

Volgens Márquez zorgen deze factoren ervoor dat het circuit van Goiânia tegen de tijd dat het er echt om gaat niet meer als "nieuw" zal aanvoelen.

"Natuurlijk is het aanpassen aan nieuwe circuits altijd een van mijn sterke punten geweest. Maar doordat het een kort circuit is en we langere trainingen hebben op vrijdag, zullen alle rijders het circuit al goed kennen. Omdat het zo'n korte baan is, rijden we veel ronden. Ik denk dus niet dat dit een doorslaggevende factor zal zijn."

Het circuit in Goiânia loopt met de klok mee en telt vijf linkerbochten en negen rechterbochten, iets wat Márquez naar eigen zeggen niet echt ligt. "Ik zou natuurlijk liever meer linkerbochten hebben. Het circuit ziet er goed uit, maar het is niet ideaal voor mijn rijstijl. We moeten kijken of we een goed tempo en de juiste lijnen kunnen vinden en proberen mee te doen met de snelsten."

Nieuwe banden mogelijk bepalend voor Ducati

De reeks van 88 opeenvolgende podiumplaatsen van Ducati kwam ten einde tijdens de seizoensopener in Thailand, waar Marco Bezzecchi een dominante overwinning boekte namens Aprilia.

Voor Brazilië neemt Michelin drie soorten asymmetrische achterbanden mee, waarvan er twee een versterkte constructie hebben – vergelijkbaar met die van de Grand Prix van Oostenrijk. De derde optie, de harde band, heeft dezelfde specificatie waarvan Márquez denkt dat die Ducati in Buriram heeft benadeeld.

"We zullen proberen punten te scoren en ons blijven verbeteren", zei hij. "Het klopt dat ze hier de banden uit Thailand meenemen, dezelfde als in Oostenrijk, en die werken meestal niet zo goed voor ons."

"Maar we zullen moeten uitzoeken hoe we ons kunnen aanpassen. Het ligt niet alleen aan de motor, maar ook aan de rijstijl; Bezzecchi en [Pedro] Acosta zitten op een heel hoog niveau."

Gevraagd of de krachtsverhoudingen die in Thailand zichtbaar waren realistisch waren of vertekend door factoren zoals bandensamenstellingen, geeft Márquez aan dat hij en Ducati nog veel werk te doen hebben om hun concurrenten te evenaren.

"Het niveau van Bezzecchi en Acosta is echt, want in de laatste zes races van vorig jaar stonden ze bijna altijd op het podium", zegt hij.

"Hun niveau is echt; het is niet zo dat ze er even bij komen en daarna weer worden ingehaald. Het zijn twee geweldige rijders die perfect in balans zijn met hun motor, en wij moeten werken om zo dicht mogelijk bij hen te komen en proberen ze te verslaan."