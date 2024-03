Marc Márquez heeft Honda afgelopen winter verruild voor Gresini Ducati, waar hij een deal voor één jaar tekende. Hij wordt daardoor een van de hoofdrolspelers op de rijdersmarkt voor 2025. Sinds zijn komst heeft Ducati niet uitgesloten dat de zesvoudig MotoGP-kampioen volgend jaar een fabrieksmotor krijgt, maar zijn kansen daarop zijn de afgelopen weken flink geslonken. Eerst kondigde het Italiaanse merk de contractverlenging van Francesco Bagnaia aan, afgelopen week volgde de komst van Moto2-talent Fermín Aldeguer. Er is dus al de nodige beweging in de rijdersmarkt, maar Márquez maakt zich daar nu nog niet druk om.

"Mijn situatie is compleet anders dan in het verleden. In het verleden tekende ik in december al een contract voor het jaar erna, maar nu heb ik geen haast", vertelde Márquez in de aanloop naar de GP van Portugal. "Ik wil me gewoon op mezelf focussen en mijn best doen op de baan. Ik weet ook dat ik meer keuzes heb als ik ervan geniet en sneller ben. Momenteel wil ik echter niet praten. Ik wil me op mezelf richten, zoals ik in Qatar deed en ook hier zal doen. Sommige races zullen beter verlopen, sommige races juist minder. Ik ga gewoon proberen om alles te geven, want ik weet dat het heden telt in deze klasse, niet het verleden. Dit is het heden en dus moet ik aan de slag, want twee, drie, vier rijders zijn sneller dan ik."

Dezelfde druk als bij Honda

Sinds zijn MotoGP-debuut in 2013 heeft Márquez altijd voor het fabrieksteam van Honda gereden, om deze winter dus over te stappen naar het kleine klantenteam van Gresini. Daar lijkt de rijder uit Cervera een veel meer ontspannen indruk te maken dan in zijn periode bij het Japanse merk. Bij de fabrikanten staat de druk om te presteren er altijd vol op, maar volgens Márquez is dat bij kleinere teams als Gresini niet anders. "De druk is hetzelfde", stelt hij.

"Rijders zijn vrolijk als ze op het podium staan en dat geldt ook voor de teams. Dat is het doel met dit team. Een podium is beter dan de top-vijf en een zege is beter dan een podium. Een goede sfeer en wat grappen betekenen niet dat er geen druk of geen ambitie is", vervolgt Márquez. "We hebben dezelfde ambitie als de topteams, want we proberen voor het best mogelijke resultaat te gaan. Maar het klopt dat er minder mensen in het team zijn en dat het daardoor meer als een familie voelt. De goede sfeer binnen het team helpt alleen maar."