Waarom Márquez geen advies aan Martín geeft voor titelstrijd MotoGP

De titelstrijd van de MotoGP werkt langzaam maar zeker toe naar de ontknoping. Met nog zes raceweekenden voor de boeg zijn er vier rijders die nog een serieuze kans maken op de wereldtitel: klassementsleider Jorge Martín, regerend kampioen Francesco Bagnaia, Enea Bastianini en Marc Márquez. De ogen zijn vooral gericht op Martín en Bagnaia, die vorig jaar al om het kampioenschap streden en nu ook de beste uitgangspositie hebben. Destijds beslechtte Bagnaia die strijd in zijn voordeel, mede door crashes van Martín in Indonesië en Valencia.

Toch hoeft Martín niet op advies van landgenoot Marc Márquez te rekenen over hoe hij om de wereldtitel moet strijden. "Ik ga hem geen advies geven. Volgens jullie doe ik nog mee in de titelstrijd", antwoordt de zesvoudig MotoGP-kampioen in Mandalika op een vraag of hij advies heeft voor zijn jongere landgenoot, om dat vervolgens te motiveren. "Ik geef geen advies aan rivalen op de baan of toekomstige rivalen. Ik denk niet dat ik dit jaar de titel kan winnen, maar Martín is een huidige rivaal en blijft dat in de toekomst ook. Dus waarom zou ik advies aan hem geven? Ik geef mijn broer soms advies, maar daar blijft het bij."

Tevreden over verloop van 2024

De rol van Márquez in de titelstrijd is dus ook nog niet uitgespeeld. De Gresini-rijder, die volgend seizoen overstapt naar het fabrieksteam van Ducati, kijkt tegen 60 punten achterstand aan. Toch ziet hij zichzelf niet als een grote kanshebber voor de wereldtitel. "Ik zeg al vijf of zes races hetzelfde: ik kom een beetje tekort om voor de titel te vechten. Het was te zien in Misano dat ik in een normaal weekend wat tekort kom", oordeelt de 31-jarige rijder uit Cervera, die beseft welke achterstand hij heeft. "Ik reed op de vierde plek en ik miste maar twee tienden per ronde, maar dat is genoeg om het verschil te maken."

Dat hij zichzelf met zes races voor de boeg niet als een belangrijke titelkandidaat ziet, doet voor Márquez overigens niets af aan het feit dat hij blij is met hoe zijn eerste jaar op de Ducati verloopt. Zo heeft hij zijn plezier teruggevonden in de MotoGP, maar ook is hij weer op een zeer competitief niveau teruggekeerd. "Dat was de bedoeling, een jaar hebben waarin we van minder naar meer gaan en waarin ik de doelen bereik die ik mezelf heb gesteld. Ik ben dus tevreden", aldus Márquez. "Natuurlijk wil je altijd meer, maar ik heb alles bereikt wat ik mezelf ten doel had gesteld. Ik heb een race gewonnen, een sprintrace gewonnen, podiums en pole-positions behaald. Nu moet ik werken aan iets wat meer kost en dat is consistentie."