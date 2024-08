Waarom Márquez Bagnaia niet aanviel in de slotfase van de Britse MotoGP-race

In de laatste ronden van de MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië reed Gresini-rijder Marc Márquez op de vierde plaats. Ducati-rivaal en 2025-teamgenoot Francesco Bagnaia had de laatste podiumplaats in handen. Hoewel de Italiaan richting het einde van de race iets inhield en daardoor een makkelijke prooi leek te worden voor Márquez, besloot ook de Spanjaard om de gashendel iets dicht te draaien. “Zonder de crash van zaterdag was het podium misschien mogelijk. Of het was nog een crash geworden, dat zullen we nooit weten”, legt de zesvoudig kampioen uit, doelend op zijn crash in de sprintrace. “Toen ik Aleix had ingehaald, pushte ik een paar ronden om een gat te slaan. Achter Pecco managede ik mijn snelheid wat meer. Dat was een mentaal dingetje, want ik wilde niet op twee opeenvolgende dagen op dezelfde wijze crashen. Daarom wilde ik liever de finish halen en met een goed gevoel afreizen naar Oostenrijk, in plaats van daar zonder vertrouwen aan te komen.”

De mooiste verrassing

Márquez begon matig aan het weekend op Silverstone. Hij had in de vrijdagtraining een sleepje van Jorge Martín nodig om Q2 te halen. In de kwalificatie zocht hij wederom naar een slipstream, maar ditmaal kwam hij klem te zitten achter de langzamere VR46-mannen. In de sprintrace leek een vierde plaats haalbaar, maar met twee ronden te gaan gleed hij in Vale onderuit. Op zondag was de snelheid een stuk beter en klom hij op van de zevende naar de vierde stek. De snelheid in de race was ook voor hemzelf een verrassing: “We liepen steeds achter de feiten aan. In de warm-up probeerden we iets en dat hielp. Daardoor kon ik in het begin van de race de leiders bijhouden. Dat was de mooiste verrassing voor mij. Ik ben nooit snel geweest met de medium voorband en medium achterband, maar ik voelde me supergoed in de race. Ik was vrij conservatief in de slotfase want de fout van zaterdag zat nog in mijn achterhoofd.”