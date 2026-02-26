Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

Vorig jaar kwam Marc Márquez in actie met het nieuwste aerodynamische pakket van Ducati. Op deze GP25 zegevierde hij elf keer in achttien Grands Prix en stelde hij zijn eerste MotoGP-wereldtitel sinds 2019 veilig. Op het eerste gezicht zou het voor de hand liggend zijn voor Márquez om ook in 2026 gebruik te maken van dit aeropakket, maar dat blijkt niet het geval.

In gesprek met de Spaanse zender DAZN heeft Márquez toegegeven dat hij het nieuwe MotoGP-seizoen aanvangt met de aerodynamica van de Ducati GP24. Op papier doet hij met deze keuze een stap terug ten opzichte van vorig jaar, maar hij benadrukt een goede reden te hebben voor deze keuze: op fysiek gebied is het aeropakket van de GP25 veeleisender dan dat van de GP24.

"Uiteindelijk moet je op het gebied van aerodynamica en het aeropakket de beste oplossing vinden voor jouw moment, jouw rijstijl en wat het beste presteert. Het feit dat ik een stap terug heb gedaan op aerodynamisch vlak heeft ermee te maken dat ik de motor op dit moment niet op dezelfde manier kan rijden als vorig jaar", verklaart Márquez zijn keuze in Buriram, waar dit weekend de GP van Thailand wordt verreden.

"De aerodynamica van 2025 maakte de motor wat zwaarder en fysiek veeleisender. Daarom probeer ik mijn rijstijl aan te passen aan wat ik nu heb, rekening houdend met mijn fysieke conditie. Dat betekent niet dat het niet goed werkt – beide configuraties werken goed, maar op een andere manier. Een van mijn kwaliteiten is me aanpassen aan wat ik heb en wat ik nodig heb. Dus ik zal opnieuw proberen mijn rijstijl aan deze nieuwe situatie aan te passen, totdat ik me er meer klaar voor voel."

Marc Márquez op de Ducati met GP24-aerodynamica. Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

De reden voor Márquez om het fysiek minder veeleisende pakket van de GP24 te kiezen, is hoe hij er op fysiek gebied voor staat. Bij een zware crash in de GP van Indonesië in 2025 brak hij zijn schouder, een blessure die veel ernstiger bleek te zijn dan aanvankelijk werd verwacht. "Ik weet niet precies wat 100 procent zal zijn. We gaan vooruit en ik voel dat er nog ruimte is voor verbetering", zegt hij over zijn conditie.

"De blessure in Indonesië was duidelijk geen grap. Het was een blessure waarvan eerst werd gedacht dat die in Valencia zou zijn hersteld. Misschien niet. Het werd voorgesteld als een zware winter, maar we zijn nog steeds op zoek naar die 100 procent na deze nieuwe blessure. We weten niet precies wat het zal zijn. Laten we hopen dat het hetzelfde niveau wordt als in 2025."