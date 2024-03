Waarom KTM in 2024 eindelijk echt voor de MotoGP-titel wil gaan

"Onze hoop en motivatie is dat we de Ducati's constant kunnen irriteren", zegt KTM's motorsportdirecteur Pit Beirer tijdens een persconferentie in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2024. Na de vierde plek van Brad Binder bij de rijders en de tweede positie bij de constructeurs in 2023 aast het merk op de laatste stap richting de absolute top. "We willen niet langer gewoon meedoen, maar we willen vechten om overwinningen en podiumplaatsen", vervolgt Beirer. "Daarom hebben we een duidelijke doelstelling: we willen in 2024 om de wereldtitel vechten."

KTM staat aan de vooravond van haar achtste seizoen in de MotoGP. Sindsdien heeft de fabrikant uit Mattighofen gestaag progressie geboekt. De eerste podiumplaats werd eind 2018 in Valencia behaald tijdens een regenrace, waarna KTM in 2020 voor het eerst een overwinning pakte dankzij Binder, die in Tsjechië de sterkste was. De afgelopen twee jaar werd echter de sterkste ontwikkeling doorgemaakt. Het fabrieksteam werd in 2022 knap tweede in het kampioenschap voor teams, waarna KTM als merk afgelopen seizoen dus als tweede eindigde bij de constructeurs. Zodoende behoort de RC16 inmiddels tot een van de betere motorfietsen op de MotoGP-grid.

Na vijf overwinningen in een tijdsbestek van zeven seizoenen vindt Beirer echter dat KTM de laatste stap naar de absolute top moet zetten. "Ik wil absoluut niet arrogant klinken, maar het is zo'n groot project. Meer dan 150 mensen zijn zeer gemotiveerd om MotoGP-wereldkampioen te worden", vertelt de Duitse voormalig motorcrosser. "We hebben medewerkers die dit project twee jaar lang hebben voorbereid. Zij werken nu al tien jaar aan de droom om met ons MotoGP-kampioen te worden. Ze hebben allemaal hun hart en ziel erin gestopt. We zijn extreem gemotiveerd om de laatste stap te zetten."

Alle KTM-rijders met hetzelfde aero-pakket

De nieuwe ontwikkelingen voor de RC16 moeten helpen om die stap te zetten. KTM heeft onder meer de fairing behoorlijk aangepast om een soort grondeffect te genereren in de bochten, terwijl ook het achtervleugeltje is doorontwikkeld. De tests in Maleisië en Qatar hebben bevestigd dat de fabrikant op de juiste weg is. "We zijn tevreden, want we hebben progressie geboekt op alle gebieden die we wilden verbeteren", verklaart Beirer. "De rijders waren heel tevreden. De rondetijden in Sepang en Qatar waren beter dan verwacht - zowel van ons als die van de concurrentie."

De KTM RC16 is voor 2024 van enkele nieuwe ontwikkelingen voorzien. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Een andere factor die KTM naar voren moet stuwen, is het feit dat alle rijders van het merk met precies hetzelfde aerodynamische pakket aan de start verschijnen. Dat geldt dus niet alleen voor Binder en Jack Miller van het fabrieksteam, maar ook voor Augusto Fernández en rookie Pedro Acosta van GasGas Tech3. "Dit helpt bij de afstelling en het analyseren van de data. We zijn blij dat alle rijders voor hetzelfde pakket hebben gekozen", zegt Beirer. Hij benadrukt ook dat KTM diverse configuraties voor de aero heeft ontwikkeld, maar dat de vier rijders ondanks vrije keuze toch op hetzelfde pakket zijn uitgekomen.

Testrijder Espargaró stuwt KTM eveneens

KTM heeft onder het teruggekeerde systeem met concessies geen ruimte om het motorblok gedurende het seizoen te verbeteren. Wel mag er één aero-update geïntroduceerd worden, die voordien alleen getest mag worden door een van de officiële testrijders van het merk. Dat testteam is voor 2024 versterkt, want naast Dani Pedrosa is nu ook Pol Espargaró daar onderdeel van. De Spanjaard heeft zijn zitje bij GasGas Tech3 moeten afstaan aan Acosta, maar is als test- en reserverijder nog altijd verbonden aan KTM.

De aanwezigheid van Espargaró in die hoedanigheid is van grote waarde voor de fabrikant en helpt om nog sterker te worden, beargumenteert Beirer. "Deze winter heeft hij ervan genoten om een belangrijk lid van ons team te zijn. Dat heeft ons ook beter gemaakt", legt hij uit. "Hij was er voor de rijders met zijn expertise en hij is er nog steeds, ongeacht het gaat om technische problemen, het rijden op de baan of hoe de monteurs met de rijders omgaan. Hij helpt ons op alle vlakken en hij realiseert zich ook hoe hard zijn inbreng nodig is."

Getuige de ambitieuze doelstellingen voor 2024 is duidelijk dat het gevoel bij KTM goed is in aanloop naar het nieuwe seizoen. Toch beseft Beirer ook dat zijn werkgever het zeker niet volledig in eigen hand heeft. "Het hangt van een ongelofelijk aantal factoren af of je wereldkampioen wordt. Ik wil niet afhankelijk zijn van de factor geluk, want je bent een slecht raceteam als je daarop moet vertrouwen. Maar je kunt ook niet te veel pech hebben", aldus Beirer. "De kleinste blessure kan al funest zijn in de strijd om de wereldtitel. Daar moet je allemaal rekening mee houden."