Waarom Jorge Lorenzo niet terug kon naar de 2018-Honda

Lorenzo beleeft een dramatisch eerste seizoen op de Honda. De Spaanse coureur is dit jaar geen enkel moment helemaal fit geweest en kampt sinds de Dutch TT in Assen met een vervelende rugblessure. Dat heeft hem er sinds zijn terugkeer in Silverstone van weerhouden om te pushen, de ervaren rijder eindigde sinds de comeback nog niet binnen de veertig seconden van de racewinnaar.

Geblesseerd of niet, feit is dat de 2019-versie van de Honda een lastige machine is. Lorenzo heeft de grootste moeite zich aan te passen aan de machine en ook Cal Crutchlow beleeft een moeilijk seizoen. Alleen wereldkampioen Marc Marquez voelt zich op zijn gemak op de huidige machine. De drie rijders geven – zo verklaren ze zelf - vergelijkbaar commentaar aan de engineers van Honda, die inmiddels bezig zijn om de bouw van de 2020-versie af te ronden. Voor Lorenzo zal het zaak zijn om in 2020 fit aan de start te verschijnen, maar de coureur had eerder dit jaar het plan opgevat om terug te keren naar het 2018-materiaal van de Japanse constructeur.

“Op een gegeven moment heb ik voorgesteld of het een mogelijkheid was om terug te gaan naar 2018-materiaal, maar dat hebben we niet gedaan”, onthulde Lorenzo in Maleisië. “Het werd door Honda voorgesteld en we hebben goed onderzocht of het mogelijk was, maar uiteindelijk hebben we het niet gedaan. Veel meer kan ik er niet over zeggen. Dat was twee of drie maanden geleden.”

In het geval van een dergelijk onderzoek wordt in eerste instantie gekeken naar de reglementen. Een blik op het technisch reglement leert echter dat een dergelijke switch naar 2018-materiaal niet mogelijk was. Voorafgaand aan de eerste Grand Prix van het seizoen moeten teams de definitieve versie van een krachtbron aanwijzen, ze kunnen daar gedurende het seizoen niet meer van afwijken. Het is voor rijders dus ook niet mogelijk een andere specificatie te gebruiken.

Bovendien moeten coureurs binnen een team (in dit geval Marquez en Lorenzo) met hetzelfde materiaal rijden. In een team waar coureurs aan elkaar gewaagd zijn levert dit nogal eens spanning op. Bij Repsol Honda is men dit jaar blindelings voor de keuze van Marquez gegaan, hij rijdt nu eenmaal de meeste prijzen bij elkaar. Een laatste argument tegen de switch naar 2018-materiaal is van praktische aard. Mocht Honda het plan hebben om de 2019-krachtbron (vanwege de allocatie) in het chassis van 2018 zetten, zou dit nagenoeg onmogelijk geweest zijn omdat het simpelweg niet past.

MotoGP-baas Ezpeleta: “Het spijt me om Jorge zo te zien”

De teloorgang van een groot MotoGP-kampioen doet niet alleen zijn fans zeer, ook MotoGP CEO Carmelo Ezpeleta vindt het spijtig dat de coureur van Mallorca dit seizoen niet op niveau is gekomen. Hoewel Lorenzo vooralsnog het vertrouwen van Honda geniet, denkt Ezpeleta dat hij op den duur zelf een beslissing moet nemen over zijn toekomst.

“Hij staat voor een belangrijke beslissing. Ik kan heel goed met hem opschieten, ik houd van hem, maar ik denk dat hij moet nadenken over wat hij wil met zijn leven. Als hij zoveel pijn heeft, kun je ook de handdoek gooien”, zegt de Dorna-voorman in gesprek met Motorsport.com. “Jorge moet nadenken of hij kan herstellen en weer de Lorenzo kan worden die we allemaal kennen. Dat is het beste voor hem en voor het kampioenschap. Ik vind het jammer dat een rijder met zijn statuur op de negentiende plaats eindigt. Hij kan zichzelf niet forceren op dit moment. Als blijkt dat hij na de crash in Assen niet meer fit is, dan moet hij nadenken over zijn toekomst en misschien wel besluiten om niet meer te racen.”

Met medewerking van MotoGP-correspondent Oriol Puigdemont