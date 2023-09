De reden dat Honda vertrek Marc Marquez waarschijnlijk niet tegenhoudt

Waar ligt de toekomst van Marc Marquez in de MotoGP? Het simpele antwoord op die vraag is dat hij een contract bij Honda heeft dat doorloopt tot eind 2024, maar de werkelijkheid ligt een stuk genuanceerder. De RC213V is namelijk niet competitief en mede daardoor zijn er de nodige geruchten rond de toekomst van de Spanjaard ontstaan. De laatste weken wordt hij vooral in verband gebracht met Gresini Ducati, al heeft hij zelf vooral aangegeven dat hij een doorlopend contract heeft. Tegelijkertijd heeft Marquez ook gemeld dat hij tijdens het aankomende raceweekend in Japan wil onthullen voor welk team hij in 2024 uitkomt. Toch is het onzeker of er zondagavond al duidelijkheid is over zijn toekomst.

Marquez is inmiddels in Japan gearriveerd. Dat gebeurde dinsdagochtend. Woensdag staat een bezoek gepland aan een evenement op de ingenieursschool van Honda in Tokio. Gezien de sportieve situatie is het hoofddoel van Marquez om met de directie van Honda te praten, zodat beide partijen op goede voet uit elkaar kunnen gaan. Toch lijkt die ontmoeting pas tijdens het raceweekend te gaan plaatsvinden. De gehele top van Honda Motor is naar verwachting present op Mobility Resort Motegi. Dat geldt in ieder geval voor Shiniji Aoyama, de hoogste baas van de motorfietsenafdeling van het Japanse merk.

In het verleden heeft Koji Watanabe, de president van Honda Racing Corporation (HRC), altijd volgehouden dat Honda Marquez geen strobreed in de weg legt als hij graag wil vertrekken. "We willen natuurlijk graag dat hij verdergaat, maar uiteindelijk is het zijn beslissing. Als hij wil vertrekken, houden wij hem niet tegen", zei Watanabe in zijn recente media-optredens. Menigeen zet zo zijn vraagtekens bij deze uitspraken. Op het oog lijkt het onwaarschijnlijk dat Honda instemt met het vertrek van de coureur die de laatste zes MotoGP-titels van het merk pakte, zonder dat er voldaan moet worden aan de ontsnappingsclausules die de twee partijen hebben opgesteld in hun contract. Maar daar waar zoiets in bijvoorbeeld het voetbal onmogelijk lijkt, wijst de geschiedenis in de MotoGP uit dat het ook anders kan.

Herhaalt geschiedenis zich voor Honda?

Een van die voorbeelden speelde zich enkele jaren geleden al af bij Honda. Zo beschikte drievoudig MotoGP-kampioen Jorge Lorenzo nog over een doorlopend contract toen hij eind 2019 zijn helm aan de wilgen hing. De onderhandelingen werden destijds geleid door Albert Valera, de vertegenwoordiger van Lorenzo. Valera is tegenwoordig nog altijd actief als manager van onder meer Jorge Martin, Aleix Espargaro en toptalent Pedro Acosta. "Honda had altijd veel begrip voor de situatie van Jorge en ze hebben geen enkel obstakel op de weg geworpen, omdat niemand daar baat bij had gehad", legde hij uit aan Motorsport.com over de situatie van toen.

Hoe realistisch is het dat dit scenario zich herhaalt in het geval van Marquez? Een bron die bekend is met de recente gesprekken tussen Honda en haar coureurs, stelt tegenover Motorsport.com dat Honda al beloofd heeft om hem te laten gaan. Wel zou dat gebeurd zijn op de voorwaarde dat de coureur uit Cervera zijn besluit tijdig bekendmaakt. Het is dus niet ondenkbaar dat alles al in kannen en kruiken is. "Honda heeft geen belang bij het behouden van iemand als Marc, die al duidelijk heeft gemaakt dat hij niet met die motor wil racen", zegt de bron. "Het is ook niet logisch om hem meer dan vijftien miljoen euro te betalen voor het resterende jaar van zijn contract, terwijl alle media-aandacht negatief wordt."

In 2020 raceten ze al samen voor Repsol Honda, doen Marc en Alex Marquez dat opnieuw bij Gresini in 2024? Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Een andere bron die bekend is met de eigenaardigheden van Japanse bedrijven - hij werkte jarenlang voor twee van de grootste bedrijven in de MotoGP - deelt dezelfde mening. "Op dit niveau geldt dat geld meestal geen belemmering is als een rijder van het kaliber van Marc wil vertrekken bij een merk als Honda. Dat wil zeggen dat ik met de bazen van Honda zou gaan praten als ik hem was om de situatie en het verlangen om te vertrekken uit te leggen, omdat deze tandem het einde van de weg bereikt heeft", zegt deze gezaghebbende bron, om eraan toe te voegen: "Marquez heeft jarenlang geprobeerd om het project te laten slagen met een motor die hem pijn heeft gedaan. Ik denk niet dat Honda hem dwingt om te blijven of gaat bestraffen omdat hij niet blijft."

Gresini geen stap terug voor Marquez

Vanuit Gresini Ducati, de voornaamste gegadigde om Marquez in dienst te nemen, blijft het vooralsnog stil. Teammanager Nadia Padovani en Michele Masini en Carlo Merlini, respectievelijk sportief en commercieel directeur, hebben nog niets losgelaten over wie in 2024 aan de zijde van de onlangs bevestigde Alex Marquez rijdt. Ducati laat zelf intussen ook weinig los over de kwestie, al gaf Paolo Ciabatti tijdens het MotoGP-weekend in India wel aan dat hij hoopt op korte termijn uitsluitsel te krijgen van de succesvolste rijder op de huidige grid.

Marquez en Gresini lijken het intussen grotendeels eens met elkaar, al geldt dat niet wat betreft de contractduur. Het team uit Faenza en Ducati willen de rijder graag voor twee jaar vastleggen, terwijl Marquez zelf een eenjarige deal wil tekenen. Op die manier is hij eind 2024 vrij om te gaan en staan waar hij wil, iets wat met het oog op de vele aflopende contracten bij sterke formaties zeer interessant kan zijn. Wel is zo goed als zeker dat Marquez bij Gresini geen beschikking krijgt over het allernieuwste materiaal. Hij moet het volgend jaar doen met de Desmosedici GP23, de motorfiets waarmee Francesco Bagnaia en Martin dit jaar om de wereldtitel strijden.

Zodoende zou de overstap naar Gresini gezien kunnen worden als een stapje terug voor Marquez, omdat hij een actuele fabrieksmotor van Honda aan de kant zet. Zelf zal de 30-jarige coureur dat anders zien. Allereerst heeft hij er genoeg van om op te treden als tester voor de ontwikkeling van een motorfiets waarmee maar weinig progressie is geboekt. Daarnaast weet hij dat de Ducati van dit jaar goed werkt, waardoor hij zich uitsluitend hoeft te richten op het maximaliseren van het potentieel. Vergeet daarbij niet dat Marco Bezzecchi, de nummer drie in het huidige WK, voor dezelfde strategie heeft gekozen. Hij blijft immers bij de groep van VR46 waar hij zich goed bij voelt en wees met die keuze een actuele versie van de Ducati voor 2024 bij Pramac af.