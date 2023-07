Waarom Honda het risico loopt Alex Rins alweer kwijt te raken

Na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP eind 2022 heeft Honda toegeslagen door zowel Joan Mir als Alex Rins aan te trekken. Eerstgenoemde is bij fabrieksteam Repsol Honda geplaatst als teamgenoot van Marc Marquez, terwijl Rins juist in actie komt voor satellietteam LCR Honda. Desondanks staat de 27-jarige coureur uit Barcelona niet onder contract bij de renstal van Lucio Cecchinello, maar bij de Japanse fabrikant zelf. Hij heeft nog een contract dat tot en met eind 2024 doorloopt, maar tegelijkertijd bevat de overeenkomst een clausule die een tussentijds vertrek mogelijk maakt als hij een formele aanbieding van een fabrieksteam krijgt.

Dat aanbod van een fabrieksteam lijkt er ook te gaan komen. Motorsport.com heeft namelijk vernomen dat Yamaha bij Rins heeft aangeklopt om vanaf 2024 de teamgenoot van Fabio Quartararo te worden. Hij moet dan de vervanger worden van Franco Morbidelli, die de leiding van de andere Japanse fabrikant niet heeft kunnen overtuigen met zijn prestaties. Wat momenteel echter niet in het voordeel is van Rins, is het feit dat hij tijdens de sprintrace voor de Italiaanse GP zijn rechterbeen verbrijzelde. Sindsdien staat de Spanjaard aan de kant en de verwachting is dat hij op zijn vroegst pas tijdens de GP van Oostenrijk op 20 augustus kan terugkeren.

Als Rins daadwerkelijk vertrekt, verliest Honda meteen de coureur die de beste resultaten tot dusver heeft behaald in 2023. Hij is de enige coureur van het merk die op het podium heeft gestaan, wat hij met een prachtige overwinning in Austin deed. Aldaar sprak hij zich ook het duidelijkste uit over de behandeling die hij tot nu toe krijgt bij Honda. "Ik heb het gevoel dat Honda mij weinig steunt. Ik heb het idee dat er niet van mij geprofiteerd wordt", zei hij destijds op het uitblijven van mogelijkheden om met verschillende chassis te testen, iets wat Marquez en Mir wel konden doen. Dat gold later ook voor het Kalex-chassis, dat door Marquez getest, als mislukt beschouwd en weggegooid is, terwijl Rins er nog geen meter mee heeft gereden.

Motorsport.com heeft begrepen dat een overstap naar Yamaha een serieuze optie is voor Rins en dat de bal nu bij Honda ligt om argumenten te vinden en hem van een langer verblijf te overtuigen. Het lijkt echter niet heel waarschijnlijk dat Rins volgend jaar nog bij LCR racet als hij een aanbieding van een fabrieksteam op zak heeft, al dient opgemerkt te worden dat Yamaha momenteel ook een moeizame periode beleeft. Het is echter opvallend dat Marquez overweegt Honda te verlaten omdat de motor hem niet in staat stelt om voor zeges te strijden, terwijl Rins hetzelfde overweegt omdat hij zich niet op waarde geschat voelt.