Waarom het fabrieksteam van Aprilia verloor van het satellietteam Trackhouse in de MotoGP-sprint van Assen

Het fabrieksteam van Aprilia leed een directe nederlaag tegen zijn satellietteam Trackhouse in de sprint van de MotoGP Dutch Grand Prix, waarbij zowel Marco Bezzecchi als Jorge Martin om verschillende redenen problemen kenden op Assen.

Kampioenschapsleider Bezzecchi kwam twee seconden achter racewinnaar Raul Fernandez als vierde over de finish, terwijl kampioen van 2024 Martin de aanstormende Ducati van Francesco Bagnaia met minder dan een tiende van een seconde achter zich hield om de top 10 te completeren.

Hoewel deze resultaten een aanzienlijke verbetering betekenden na twee rampzalige weekenden voor het team uit Noale in Balaton Park en Brno, liet de fabrieksequipe iets liggen, met Fernandez en Ai Ogura als eerste en tweede op hun satelliet-RS-GP's. Bovendien moest het duo ook zijn meerdere erkennen in Fabio di Giannantonio op de beste van de zes Ducati's.

Bezzecchi stond aan de buitenkant van de eerste startrij, maar kwam in de openingsronde te heet aan bij bocht 9 en zakte terug naar de vijfde plaats achter di Giannantonio.

Hoewel hij halverwege de race teamgenoot Martin kon inhalen om de vierde plaats terug te pakken, had hij geen antwoord op de podiumrijders en eindigde hij aan de finish op een seconde achterstand van di Giannantonio.

Nadat hij in alle drie de trainingen in de aanloop naar de kwalificatie en de sprint de snelste was geweest, kon Bezzecchi niet verklaren waarom hij in de beginfase het tempo miste voordat de race weer naar hem toe begon te komen.

“Ik had het in de eerste paar ronden wat moeilijker,” gaf hij toe. ”Ik had het na de start wat lastig en werd ingehaald door Raul, die achter me startte, en ook door Diggia, die ook achter me startte.

“Dus verloor ik een paar posities en voelde ik me in de eerste drie ronden niet supergoed. En in de sprint zijn die eerste drie ronden verplicht [voor een goed resultaat].

“Daarna begon ik me steeds beter te voelen en mijn tempo was iets beter, maar het was een beetje te laat en ik kon alleen als vierde finishen.

“Het klopt dat ik me in de trainingen met de medium en ook met de soft erg goed voelde, maar in de sprint voelde ik me in de eerste paar ronden iets minder goed. Dus we moeten dit begrijpen.”

Bezzecchi wees op twee gebieden die zijn prestaties in de eerste ronden op Assen beïnvloedden.

“Een beetje gevoel [ontbrak] en wat meer beweging [op de motor] dan normaal. Over het algemeen waren dit de twee belangrijkste problemen,” zei hij.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Wat ging er mis met Martin?

In tegenstelling tot Bezzecchi zakte Martins tempo later in de race weg. De polesitter verloor al vroeg terrein aan Ogura op weg naar bocht 1, maar passeerde hem kort daarna om de leiding te heroveren.

Zijn stint aan de leiding bleek echter van korte duur, want Fernandez schoot hem in ronde 3 voorbij bij de laatste chicane, waarna hij in de volgende ronde verder terugviel in de rangorde.

Nadat hij in een gevecht met teamgenoot Bezzecchi aan het kortste eind had getrokken, bracht hij de laatste ronden van de race door met het afhouden van de fabrieks-Ducati's van Bagnaia en Marc Marquez.

Hoewel hij uiteindelijk de vijfde plaats vasthield, finishte hij de race 4,5 seconden achter racewinnaar Fernandez.

Martin suggereerde dat de veranderingen die zijn crew aan de RS-GP had aangebracht om de motor naar zijn smaak af te stellen, hem opzadelden met een gebrek aan grip aan de achterkant.

“Eerlijk gezegd was ik na de kwalificatie echt blij om na bijna twee jaar weer op poleposition te staan. Ik was zo blij en ik was klaar voor de race,” zei hij.

“Toen de race begon, voelde ik me goed in de eerste paar bochten. Ik kon eerste liggen, maar toen zag ik dat ik geen echte grip had en ik had het de hele weg tot het einde moeilijk.

“Elke ronde werd het een beetje slechter, en aan het einde probeerde ik gewoon die positie tot de finish vast te houden. Het was moeilijk om de laatste drie ronden de Ducati's achter me te houden, maar het gevoel was erg slecht vergeleken met de rest van het weekend.

“Dus ik denk dat er vandaag iets vreemds is gebeurd. Ik denk dat dat de reden is voor mijn gebrek aan prestaties in de sprint.

Hij voegde eraan toe: “Ik weet niet precies wat het was, maar de echte grip was er niet. Ik had geen contact met de achterkant, dus begon ik te worstelen, maar dit maakt deel uit van het proces om de Aprilia wat beter te leren kennen.

“We veranderen dingen aan de motor en soms is het goed, soms is het slecht, en vandaag was het niet de juiste richting, dus morgen slaan we terug.”