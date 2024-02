Waarom Bagnaia veel potentie ziet in nieuwe MotoGP-fairing Ducati

Na de eerste twee collectieve testdagen op Sepang International Circuit overheerste het goede gevoel bij Francesco Bagnaia. De regerend tweevoudig wereldkampioen reed op woensdag de vijfde tijd door onder zijn eigen officiële baanrecord te duiken. Dat deed hij op de vernieuwde Ducati GP24, die voorzien is van een gloednieuwe fairing. Het zorgde voor een veel betere stemming dan tijdens de Sepang-test van een jaar geleden. "Een jaar geleden was ik op de tweede dag best bang voor de situatie, omdat de motor niet perfect werkte. Nu ben ik best onder de indruk van mijn rondetijden, aangezien de 57,4 kwam met een gevulde tank", vertelde Bagnaia. "De snelheid is iets ongelofelijks. We bevinden ons dus in een betere situatie dan vorig seizoen, maar we missen nog iets. Donderdag moeten we dus verder werken."

Alle fabrikanten namen de nodige ontwikkelingen mee naar de MotoGP-test in Maleisië en dat gold dus ook voor Ducati. Vorige week testte testrijder Michele Pirro als eerste met de vernieuwde fairing voor de GP24 en dinsdag en woensdag voelde ook Bagnaia het nieuwe bodywork aan de tand. Daar waar vorig seizoen nog getest werd zowel een getrapte lay-out als kleine grondeffect-kanalen aan de onderkant, combineerde de fabrikant uit Bologna deze elementen voor de versie van 2024. De prestaties onder het remmen én in de bochten moeten door deze nieuwe fairing flink verbeterd worden. Na twee dagen testen was Bagnaia in ieder geval te spreken over de ontwikkelingen.

Bagnaia test in Maleisië onder meer met een vernieuwde fairing en langere voorvork. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ik voel me eigenlijk overal goed. We hebben de vermogensoverbrenging enorm verbeterd en dat maakt me heel blij. De nieuwe fairing heeft heel veel potentie, maar ik denk dat we de afstelling nog wat moeten aanpassen om het gevoel te verbeteren. De uitlaat is ook best goed, maar ik moet ze nog achter elkaar testen om te bevestigen of het ook echt beter is. Maar het was al met al een heel positieve dag", concludeerde Bagnaia dan ook. Jorge Martin merkte al op dat de nieuwe fairing wel voor een ander gevoel op de motor zorgde, iets wat de Italiaan beaamde. "Het is compleet anders dan bij de versie van vorig jaar. Je hebt meer downforce op het rechte stuk, waardoor je minder wheelie voelt. Als je begint met remmen, wordt het echter wat stijver."

Naast een nieuwe fairing, uitlaat en de verbeterde vermogensoverbrenging introduceerde Ducati ook een nieuwe, langere voorvork voor de GP24. Daarmee kon Bagnaia naar eigen zeggen een behoorlijke stap zetten in de remzone. "Ik ben naar de lange voorvork gewisseld. Dinsdag was het niet makkelijk omdat ik er pas net mee reed en ik wat meer ronden nodig had. Woensdag hebben we een nieuwe stap gezet, mede door een kleine verandering aan de afstelling", aldus de wereldkampioen. "Je kunt harder remmen, dus dat is goed. Je moet meer kracht uitoefenen, maar je kunt harder remmen."