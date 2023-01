De laatste vier wereldkampioenen in de MotoGP (Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Joan Mir en Fabio Quartararo) kozen er in het seizoen na hun behaalde wereldtitel gewoon voor om met het vertrouwde startnummer aan de start te komen. Het was een commerciële keuze, maar vaak ook eentje waar bijgeloof aan kleeft. Van dat bijgeloof wil de meest recente MotoGP-wereldkampioen niets weten. Francesco Bagnaia heeft ervoor gekozen om dit seizoen wel te starten met een grote 1 op de voorkant van zijn Ducati-machine. Geruchten daarover deden al enige tijd de ronde, maar werden maandag bevestigd tijdens de grootse teampresentatie in Madonna di Campiglio.

Bagnaia noemde het kiezen van zijn startnummer voor 2023 een ‘lastig proces’, maar is ervan overtuigd dat hij de goede keuze gemaakt heeft. “Ik heb het nummer er vorige week voor het eerst opgeplakt toen we de fotoshoot deden met het nieuwe materiaal, het zag er prachtig uit”, aldus de wereldkampioen. Gevraagd naar zijn keuze voor het startnummer, zegt hij: “Ik keek altijd op tegen mensen die met #1 mochten rijden. Ik vond het prachtig om te zien, het brengt een soort respect met zich mee voor de wereldkampioen. Het startnummer 1 maakt duidelijk wie je bent, het is een bewijs van je identiteit als wereldkampioen.”

De coureur uit Turijn heeft nu zelf die status als wereldkampioen, maar: “Ik zie het ook als een mooie kans om andere wereldkampioenen op deze manier te eren.” Zijn vertrouwde startnummer 63 blijft wel zichtbaar, net als twee sterretjes ten teken van de twee wereldtitels die Bagnaia inmiddels veroverd heeft: “Het zal altijd mijn nummer blijven, daar heb ik altijd mee geracet en in de toekomst keert het nummer ook terug op mijn machine. Hopelijk blijft de combinatie met #1 mogelijk.”

Casey Stoner was in 2012 de laatste die met #1 op de baan verscheen. Hij was het jaar ervoor voor de tweede keer wereldkampioen geworden. In zijn jaar als titelverdediger bij Ducati droeg Stoner ook #1.