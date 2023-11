Na de GP van Maleisië is Francesco Bagnaia met een voorsprong van veertien punten op Jorge Martin afgereisd naar Qatar. In theorie krijgt de regerend wereldkampioen in Losail zijn eerste kans om zijn tweede opeenvolgende wereldtitel veilig te stellen, al lijkt dat op voorhand een flinke opgave te worden. Hij moet zijn voorsprong met 23 punten uitbreiden ten opzichte van de Pramac-rijder, terwijl er maximaal 37 punten te verdienen zijn. Van een echt matchpoint is daardoor ook niet echt sprake, stelt Bagnaia in de aanloop naar het raceweekend in Qatar.

"Ik zie het eerlijk gezegd niet als een matchpoint. Ik moet 23 punten uitlopen en dat is te veel voor één weekend", vertelt Bagnaia. "Jorge doet het geweldig en het is belangrijker om iedere sessie afzonderlijk te benaderen en op dezelfde manier te werken als in Sepang om te proberen competitief te zijn. We weten dat het circuit opnieuw geasfalteerd is en dat het daardoor veel van de banden kan vragen. Laten we afwachten. Het circuit bevalt mij en buiten vorig jaar, toen het een verkeerd moment in ons seizoen was, zijn we hier altijd competitief geweest. Ik heb nog altijd het ronderecord en ik denk dat onze motor heel goed bij dit circuit past."

De simpele doelstelling voor Bagnaia in Qatar is dan ook dat hij meer punten wil scoren dan Martin, om zo met een grotere marge richting de beslissing in Valencia te gaan. "Misschien wel. Dat zou beter zijn, want een verschil van veertien punten in het kampioenschap is niets. Met 37 punten zijn er ieder weekend veel punten te verdienen, waardoor je veel kan winnen en verliezen. Het wordt dus belangrijk om kalm te blijven, goed te werken en te proberen te maximaliseren. We zagen vorig weekend dat hij zaterdag drie punten inliep en er op zondag vier verloor. Het is dus in balans en het wordt waarschijnlijk opnieuw een rechtstreeks duel."

Bagnaia inmiddels gewend aan hogere bandenspanning

Vorig jaar ging het in Qatar opvallend genoeg juist fout tussen Bagnaia en Martin. Eerstgenoemde ging bij een inhaalactie in de eerste bocht onderuit en schepte de Spanjaard daarbij, waardoor beide rijders een nulscore noteerden. Dit jaar hoopte Bagnaia in Losail een joker te kunnen inzetten wat betreft de bandenspanning. De Ducati-rijder werd in Maleisië echter betrapt op een te lage bandenspanning en krijgt daardoor drie seconden tijdstraf als hij de regels nogmaals overtreedt. Dat geldt overigens ook voor Martin. En hoewel hij nog steeds geen fan is van de bandendrukregels, maakt Bagnaia zich op dit vlak geen zorgen.

"Ik heb dit jaar veel races gereden met een hoge bandenspanning aan de voorkant en normaal kan ik merken dat die hoog is, maar het heeft niet zoveel invloed op mijn rondetijden. Ik ben dus wel gewend dat ik 0,2 of 0,3 bar hoger zit", aldus Bagnaia. "Ik ben niet blij met deze regel, dat is duidelijk, en we hebben erover gesproken. Nog altijd ben ik niet blij, want het helpt nergens voor. Maar ik denk dat niemand in ons team het risico neemt om te dicht op de limiet te zitten in de race, want drie seconden [tijdstraf] kan veel verschil maken qua resultaat. Of je pusht en moet drie seconden wegrijden, maar dat is heel lastig. Of je verliest meteen vier, vijf posities."