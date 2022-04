Waarom Bagnaia een flinke portie steentjes meenam uit de grindbak

De Ducati-coureur was een van de vele coureurs die vrijdag op het natte Autodromo Internacional do Algarve ten val kwam. In de eerste helft van de tweede training kwam de vice-kampioen ten val in bocht 3. Bij het opstaan graaide Bagnaia met twee handen behoorlijk wat steentjes uit de grindbak, die hij vervolgens meenam naar de pitstraat. Na afloop van de sessie gaf Bagnaia uitleg waarom hij dat deed.

“De motor raakte zwaar beschadigd door de stenen, die konden we niet meer gebruiken omdat de stenen in de grindbak simpelweg te groot zijn”, aldus Francesco Bagnaia. “Het zijn niet de standaard stenen die we normaal in een grindbak hebben. Dat is iets waar we met de Safety Commission over moeten praten. Het is voor onze veiligheid, maar ook voor de motoren. Het is normaal dat de stenen iets kleiner zijn.”

Het is niet de eerste keer dat de grindbakken in Portimao ter discussie staan, maar ook in Mandalika en Jerez is het volgens Bagnaia mis. “In Mandalika waren ze stenen ook heel groot”, voegt hij toe. “Er zijn drie circuits waar de stenen ongeveer zo zijn: Jerez, Mandalika en hier. We hebben er vorig jaar ook over geklaagd na de crash van Jorge Martin. Je ziet hier altijd dat coureurs na een crash beginnen te rollen als ze in de grindbak komen. Dat vergroot de kans op blessures, het is niet veilig. Dat lijkt me een duidelijke conclusie.”

Gripniveau op natte baan valt niet tegen

Het regende vrijdag nagenoeg de hele dag in Portimao. Coureurs maakten daardoor voor het eerst kennis met een natte baan. Met name de laatste tien minuten van de tweede training werd de regen behoorlijk heftig. Brad Binder is van mening dat het gripniveau over het algemeen niet tegenvalt.

“Qua grip is het niet heel slecht, deze ochtend ging het best goed”, zegt de KTM-rijder. “Maar in de regen kan het gripniveau behoorlijk snel veranderen. Het zit eerst op een acceptabel niveau, maar het kan ineens heel slecht worden. Er zijn bepaalde plekken waar je heel voorzichtig moet zijn omdat er veel water staat. Het is een beetje tricky.” Aleix Espargaro is het daarmee eens, al vind hij dat de sessie de laatste tien minuten stilgelegd had moeten worden. “Er stond echt veel water op de baan, er ontstonden veel riviertjes", zegt hij. "Dat was gevaarlijk, maar verder was het niet slecht.”

Pol Espargaro was vrijdag de snelste na twee trainingen in Portugal.