Waarom Quartararo twijfelt of hij MotoGP GP Qatar kan uitrijden

De eerste sprintrace van het MotoGP-seizoen 2024 bracht Fabio Quartararo slechts een teleurstellende twaalfde plaats. Daarmee was hij weliswaar de beste Yamaha-rijder, maar tevreden was hij allerminst. Nadat hij het hele weekend al kampte met een gebrek aan snelheid in omstandigheden met weinig grip, kreeg hij in de sprintrace ook nog eens te maken met hevige bandenslijtage. Mede daardoor verloor Quartararo in de slotfase de elfde plek aan Marco Bezzecchi, om uiteindelijk na elf ronden op bijna dertien seconden van winnaar Jorge Martín te eindigen.

Het resultaat deerde Quartararo na afloop niet echt, maar de problemen met de bandenslijtage vond hij wel vreemd. "Ik verwachtte geen beter resultaat, want dit is de snelheid die we tijdens de test en de rest van het weekend lieten zien. Maar de manier waarop we eindigden, was heel vreemd", vertelde de MotoGP-wereldkampioen van 2021. "Het is niet zo dat ik negatief ben. Maar als je zoveel slijtage hebt in de sprintrace en qua achterband geen andere keuze hebt voor de Grand Prix, dan is het niet de vraag waar we eindigen, maar of we überhaupt de finish kunnen halen. Het begon heel gecompliceerd te worden."

Helemaal onbekend was het probleem niet, want Quartararo kwam het tijdens de test in Qatar in mindere mate al tegen. "Ik reed toen enkele ronden die veel sneller waren en mijn sprintracesimulatie was zes, zeven seconden sneller dan ik nu was. We weten dat er veel meer grip is tijdens de test en dat is voor ons een voordeel, maar we hebben niet eerder in een sprintrace meegemaakt dat de band zoveel minder werd", zei de Fransman. "Als ik op de zachte compound had gereden, dan had ik het nog begrepen. Maar dit was de compound voor de race en we hadden veel problemen."

Rins ervaart vergelijkbare problemen met slijtage

Ook nieuwe teamgenoot Álex Rins uitte na de sprintrace in Qatar zijn zorgen over de bandenslijtage, nadat hij in de slotfase snelheid inleverde op weg naar P17. "Ik probeerde de achterband maximaal te managen. In de laatste vijf ronden had ik het moeilijk, dus ik weet niet hoe het op zondag zal gaan", verklaarde Rins. "We moeten absoluut beter voor de achterband zorgen. De bandenslijtage in de laatste vier ronden zat voor mij op de limiet. Daarvoor reed ik niet verkeerd en was het niet echt een groot probleem. Maar de race op zondag is de dubbele afstand en dan wordt het absoluut een probleem."